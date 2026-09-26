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După autostrăzi și tuneluri, Miruță se laudă și cu un spital militar

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O nouă săptămână, un nou clip filmat de Miruță de pe teren. De această dată, ministrul interimar al Transporturilor și-a pus lavaliera și a mers la Spitalul Militar din Sibiu, unde a prezentat drept o reușită investiția în noul corp al unității medicale.

Miruță s-a filmat din nou pe teren și a vorbit despre o investiție finalizată la Spitalul Militar din Sibiu. Ministrul interimar a prezentat noul corp al spitalului drept o dovadă că „se poate” și în România.

„10.700 de metri pătrați de spital militar nou au fost dați în folosință la Spitalul Militar din Sibiu. Șase săli de operații, 105 paturi, toate activitățile chirurgicale se desfășoară astăzi într-un corp nou de spital, unde există și condiții, și aparatură de ultimă generație”, spune Miruță în clipul publicat pe Facebook.

Miruță: „Da, se poate!”

Ministrul spune că a vizitat investiția în luna martie și că, la acel moment, avea îndoieli că lucrările vor fi finalizate.

„Am fost aici în vizită acum câteva luni, în luna martie. La prima vedere, eram temător că nu se reușește terminarea acestei investiții, cu o preocupare fantastică atât de la Ministerul Apărării, cât și în plan local, de la comandantul spitalului”, afirmă Dinel Miruță.

Acesta susține că, în prezent, spitalul poate trata atât pacienți militari, cât și pacienți civili.

„Astăzi suntem în situația în care, la cel mai înalt nivel, pot fi tratați atât pacienți din zona militară, cât și pacienți din zona civilă. Da, se poate! Armata Română continuă să investească nu doar în capabilități de luptă, ci și în facilități medicale, atât pentru militari, cât și pentru civili”, mai spune ministrul.

La final, Miruță le transmite felicitări celor implicați în proiect: „O investiție finalizată cu succes. Felicitări tuturor celor care au fost implicați în ceea ce astăzi vedem nu numai pe foaie, ci în realitate, cu pacienți înăuntru”.

O nouă apariție de pe teren, cu lavaliera la purtător

Clipul de la Sibiu vine după o serie de filmări prin care Dinel Miruță prezintă proiecte de infrastructură și investiții publice.

Săptămâna trecută, miercuri, ministrul interimar al Transporturilor s-a filmat pe șantierul Tunelului Urșilor de pe Autostrada A1, după străpungerea celor două galerii ale celui mai lung tunel rutier de autostradă din România. Miruță a prezentat momentul drept o dovadă că „se poate și în România”.

La momentul respectiv, însă, lucrările la tunel erau deja începute și se desfășurau înainte ca Dinel Miruță să ajungă ministru al Transporturilor.

Miruță a prezentat și alte proiecte drept realizări

Nu este prima dată când Dinel Miruță își promovează activitatea prin clipuri filmate direct de pe teren. În urmă cu câteva săptămâni, acesta s-a filmat cu lavaliera pe Autostrada Moldovei A7 și a vorbit despre deschiderea circulației pe tronsonul de 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău.

Ministrul a mai publicat materiale video despre Spitalul Militar din Craiova, lucrările de la Cernavodă, s-a lăudat cu faptul că a pus pe picioare Uzina Mecanică Sadu, dar și cu noul avion TAROM. Miruță și-a făcut inclusiv o campanie de imagine la inundațiile din Capitală.

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