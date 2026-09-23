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Nicușor Dan spune despre întârzierile Rheinmetall „că se mai întâmplă”. Gândul a dezvăluit în premieră că gigantul german nu și-a onorat comanda pentru echipament anti-dronă. În Româna sunt alerte aeriene zilnic

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Nicușor Dan a reacționat pasiv când a fost întreabat, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena 3 CNN, ce informații are cu privire la faptul că două sisteme antiaeriene ale României, modernizate de Rheinmetall pentru lupta antidronă, au picat testele de recepție. Acestea ar fi trebuit să fie livrate încă din luna aprilie, însă nu sunt gata nici până acum. Gândul a dezvăluit încă de la începutul lunii iunie că gigantul german nu și-a onorat comanda pentru echipament anti-dronă.

Cum comentează Nicușor Dan întârzierile Rheinmetall

În luna iunie, în cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gen. (R.) Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, a explicat cum nu au fost livrate tunurile deținute de Armata Română de către Rheinmetall.

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Sistemele trebuiau să ajungă în România la finalul anului 2025, contractul fiind semnat în decembrie 2023. Fostul comandant a transmis că aceste sisteme au fost achitate în totalitate, valoarea ajungând la peste 300 de milioane de euro.

Nicușor Dan a fost întrebat despre întârzierile Rheinmetall. Președintele nu a dezvoltat foarte mult subiectul. După ce a transmis că ”se mai întâmplă”, președintele a adăugat: ”Este o procedură de recepţie care se poate corecta. Nu este pe programul SAFE, ci pe o achiziţie anterioară a statului român. Se întâmplă lucrurile astea.”

În iunie, fostul comandant al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO a explicat, pentru Gândul, cum nu au fost livrate tunurile deținute de Armata Română de către Rheinmetall

”Contractul, în cele din urmă, s-a semnat în decembrie 2023, termenul de livrare pentru primele două sisteme, sunt patru sisteme în program. Două sisteme înseamnă că fiecare sistem are câte patru instalații. Deci opt instalații, despre asta vorbim, cu radare integrate cu tot. Era sfârșitul anului trecut, hai să spunem începutul anului ăsta. Nici acum nu au fost livrate și nici calendarul nu este foarte clar. Are logică ca Rheinmetall-ul să furnizeze aceste soluții Skynex și Skyranger, pentru că ele sunt compatibile cu proiectul de care spuneam anterior de modernizare a acelor instalații Oerlikon. Conform contractului, prima parte din cele patru sisteme, primele două sisteme trebuiau livrate după 2 ani de la semnarea contractului, adică sfârșitul anului 2025. Nu sunt livrate nici la ora actuală. Deci, pentru modernizarea celor patru sisteme, contractul respectiv, care probabil că a fost achitat în totalitate la ora asta, este de 300 și ceva de milioane de euro. Tot contractul cu tot pachetul. Nu intră numai sistemele, intră și partea de logistică, instruire, mentenanța pe termen mediu și lung.”, a declarat fostul comandant, pentru Gândul, în iunie.

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