Reacția USR la numirile lui Nicușor Dan în Justiție: „Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele”

USR susține că își dorește, la rândul său, o accelerare a activității parchetelor, în special în dosarele mari de corupție și evaziune fiscală, însă critică modul în care Nicușor Dan a făcut recentele numiri, pe care partidul le consideră lipsite de transparență și credibilitate. Mai mult decât atât, USR susține că numirile șefului statului în Justiție ar avea de fapt marca PSD, în ciuda negării lui Nicușor Dan. 

USR: Încrederea în Justiție începe de la conducere

Într-un comunicat transmis public, reprezentanții USR susțin că împărtășesc dorința președintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, însă au subliniat că încrederea oamenilor în sistemul judiciar depinde în mod direct de modul în care sunt realizate numirile în funcțiile-cheie.

Oamenii trebuie să înceapă să aibă mai mare încredere în justiție, iar încrederea începe de la felul în care este condusă. Tocmai de aceea, considerăm ca aceste numiri ar fi trebuit însoțite de un proces care să inspire fără echivoc încredere și transparență”, se arată în comunicat.

USR contestă și afirmațiile lui Nicușor Dan potrivit cărora aceste numiri nu ar avea „marca PSD”, susținând contrariul.

Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele. Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori onești din sistem”, transmit reprezentanții partidului.

Formațiunea mai susține că îngrijorările legate de aceste numiri sunt susținute de mai multe voci din sistemul judiciar și din societatea civilă.

„Îngrijorările societății civile sunt reale. Avertismentele au venit de la procurori onești din interiorul sistemului. Au venit de la CSM. Au venit de la ONG-uri anticorupție. Au venit de la oameni care au protestat în piețe în momente-cheie din ultimii zeci ani și au stat pentru o justiție independentă”, mai precizează USR.

USR: Noii șefi trebuie să demonstreze prin rezultate

În final, partidul face apel la cei recent numiți să răspundă criticilor prin rezultate concrete, amintind și promisiunea președintelui privind îmbunătățirea activității în termen de șase luni.

Acum este responsabilitatea celor proaspăt numiți să dezmintă toate criticile prin fapte, să se ridice la așteptările pe care românii le au de la justiție”, mai transmite USR, care subliniază că va continua să „rămână pe baricade în apărarea unui sistem de justiție orientat către cetățeni, nu către privilegiați”.

Nicușor Dan, la conferința de presă de astăzi: ”Nu sunt propunerile PSD”

Comunicatul emis de USR vine ca u răspuns la declarațiile lui Nicușor Dan, care a ținut să precizeze astăzi, la conferința de presă, că propunerile Ministerului Justiției pentru conducerea Parchetelor nu sunt propunerile Partidului Social Democrat.

”Prin urmare, s-a repetat la infinit că tot acest context este dacă președintele aprobă sau nu aprobă propunerile PSD.

Nu sunt propunerile PSD. Dacă Giovanni Falcone ar fi în viață și ar fi procuror român în activitate și ar vrea să devină procuror general, ar trebui să depună un dosar la Ministerul Justiției, să fie audiat de o comisie condusă de ministrul justiției…PSD… iar ministrul justiției să trimită propunerea către președintele României”, a declarat Nicușor Dan astăzi.

