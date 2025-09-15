REACȚII în mediul online, după participarea lui George Simion la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra: „Poate pățește ca Charlie Kirk”

Reprezentanți ai extremei stânga din România au lansat amenințări la adresa liderului AUR, George Simion, după ce acesta a participat, sâmbătă, la Festivalul Libertății de Exprimare, cel mai mare eveniment organizat vreodată la Londra dedicat libertății, drepturilor fundamentale și suveranității.

George Simion, președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a fost prezent sâmbătă în Londra, la Festivalul Libertății de Exprimare. La eveniment au participat și sute de români care fac parte din diaspora din Marea Britanie.

Liderul AUR a urcat pe scena evenimentului, unde a susținut un discurs în fața a sute de mii de participanți, alături de lideri politici, personalități publice și influenceri internaționali.

După ce pe pagina El Emigrante a fost publicată o postare privind prezența liderului AUR la eveniment, mai mulți comentatori s-au grăbit să transmită mesaje ostile și chiar amenințări explicite la adresa lui George Simion.

Printre comentarii se regăsesc și referiri la cazul tragic al lui Charlie Kirk, activistul american pro-libertate de exprimare ucis recent, indicând că liderul AUR ar putea avea aceeași soartă.

Iată o parte dintre aceste amenințări: „Poate pățește ca Charlie Kirk”, „Poate caută și asta vreun lunetist…”, „Unde n-ar da Dumnezeu”.

Același val de comentarii instigatoare au apărut și la o altă postare de pe contul de Facebook a lui Alexandru M. Pascaru.

Unii utilizatori au scris: „Nu mai există vreun Tyler? Și în plus, ce dracu, cauta trompeta asta acolo?”,„Doar americanii au lunetiști buni?”.

De menționat că George Simion a anunțat că va depune o plângere în acest caz.

