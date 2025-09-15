Prima pagină » Știri politice » REACȚII în mediul online, după participarea lui George Simion la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra: „Poate pățește ca Charlie Kirk”

REACȚII în mediul online, după participarea lui George Simion la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra: „Poate pățește ca Charlie Kirk”

Olga Borșcevschi
15 sept. 2025, 12:14, Știri politice
REACȚII în mediul online, după participarea lui George Simion la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra: „Poate pățește ca Charlie Kirk”

Reprezentanți ai extremei stânga din România au lansat amenințări la adresa liderului AUR, George Simion, după ce acesta a participat, sâmbătă, la Festivalul Libertății de Exprimare, cel mai mare eveniment organizat vreodată la Londra dedicat libertății, drepturilor fundamentale și suveranității.

George Simion, președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a fost prezent sâmbătă în Londra, la Festivalul Libertății de Exprimare. La eveniment au participat și sute de români care fac parte din diaspora din Marea Britanie.

Liderul AUR a urcat pe scena evenimentului, unde a susținut un discurs în fața a sute de mii de participanți, alături de lideri politici, personalități publice și influenceri internaționali.

După ce pe pagina El Emigrante a fost publicată o postare privind prezența liderului AUR la eveniment, mai mulți comentatori s-au grăbit să transmită mesaje ostile și chiar amenințări explicite la adresa lui George Simion.

Printre comentarii se regăsesc și referiri la cazul tragic al lui Charlie Kirk, activistul american pro-libertate de exprimare ucis recent, indicând că liderul AUR ar putea avea aceeași soartă.

Iată o parte dintre aceste amenințări: „Poate pățește ca Charlie Kirk”, „Poate caută și asta vreun lunetist…”, „Unde n-ar da Dumnezeu”.

Același val de comentarii instigatoare au apărut și la o altă postare de pe contul de Facebook a lui Alexandru M. Pascaru.

Unii utilizatori au scris: „Nu mai există vreun Tyler? Și în plus, ce dracu, cauta trompeta asta acolo?”,„Doar americanii au lunetiști buni?”.

De menționat că George Simion a anunțat că va depune o plângere în acest caz.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

VIDEO Florin Barbu, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază: Decizia aparține premierului
11:36
Florin Barbu, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază: Decizia aparține premierului
ULTIMA ORĂ Angajați din Aparatul de lucru al Guvernului se alătură protestului bugetarilor: „NOI NU suntem EI!”
10:47
Angajați din Aparatul de lucru al Guvernului se alătură protestului bugetarilor: „NOI NU suntem EI!”
POLITICĂ Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Educației, votată luni în Senat. David anunță că demisioneză dacă moțiunea trece: „Fără nicio discuție”
07:45
Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Educației, votată luni în Senat. David anunță că demisioneză dacă moțiunea trece: „Fără nicio discuție”
VIDEO Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, discuții cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan
07:30
Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, discuții cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan
POLITICĂ Drona lui Putin l-a trezit pe Băsescu. Fostul președinte, surprins că nimeni nu a doborât-o. Și dacă tot s-a trezit, a vorbit și despre Moldova
22:46
Drona lui Putin l-a trezit pe Băsescu. Fostul președinte, surprins că nimeni nu a doborât-o. Și dacă tot s-a trezit, a vorbit și despre Moldova
ACTUALITATE SCANDAL în Moldova. Maia Sandu și-a luat mama și sora în vizită la Papa. Principala acuză: au călătorit pe banii statului. Ce răspunde Președinția
19:32
SCANDAL în Moldova. Maia Sandu și-a luat mama și sora în vizită la Papa. Principala acuză: au călătorit pe banii statului. Ce răspunde Președinția
Mediafax
Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate din școli
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
Andra și Cătălin Măruță plătesc o garsonieră pentru școala copiilor! De necrezut cât dau anual pentru Eva și David
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică în București. Ei amenință cu greva generală
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură”
Cancan.ro
Pescobar, primul român care și-a luat iPhone 17! Cât l-a costat cel mai nou produs de la Apple? Dar stai să vezi cât a dat pe husă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
observatornews.ro
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
14 octombrie 2025, zi liberă pentru elevii și profesorii din acest județ
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
ADEVĂRUL despre Houdini, aflat abia acum! Citește aici 👇
Capital.ro
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Evz.ro
Cine l-a ucis pe Auraș al lui Banu în timpul bătăii din Craiova
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
RadioImpuls
Mărturii TULBURĂTOARE! Mama asasinului Irynei Zarutska rupe tăcerea: „Nu ar fi trebuit să fie liber”. Ce s-a întâmplat cu fiul ei cu doar câteva zile înainte să o ucidă cu sânge rece pe tânăra ucraineancă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Cât de important este consumul de proteine după efortul fizic?
ULTIMA ORĂ Fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara, trimis în judecată. Acuzații grave pentru abuz în serviciu / Care este prejudiciul
11:54
Fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara, trimis în judecată. Acuzații grave pentru abuz în serviciu / Care este prejudiciul
ACTUALITATE O comună din România este „campioană” la săli de GIMNASTICĂ. Pe hârtie are 9, dar în realitate, nici măcar una
11:49
O comună din România este „campioană” la săli de GIMNASTICĂ. Pe hârtie are 9, dar în realitate, nici măcar una
EXTERNE SUA acuză CHINA că interpretează eronat acordurile semnate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a pune presiune asupra Taiwanului
11:49
SUA acuză CHINA că interpretează eronat acordurile semnate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a pune presiune asupra Taiwanului
ACTUALITATE Sorin Grindeanu cere ca ANAF să facă verificări la marii comercianți, după ce Guvernul a anunțat ELIMINAREA plafonării adaosului comercial
11:42
Sorin Grindeanu cere ca ANAF să facă verificări la marii comercianți, după ce Guvernul a anunțat ELIMINAREA plafonării adaosului comercial
BREAKING NEWS Capitala sub blocadă. Valul de proteste din administrația publică ar putea paraliza Bucureștiul. Mii de oameni s-au strâns deja în fața Guvernului. Angajații Executivului se alătură protestatarilor
11:26
Capitala sub blocadă. Valul de proteste din administrația publică ar putea paraliza Bucureștiul. Mii de oameni s-au strâns deja în fața Guvernului. Angajații Executivului se alătură protestatarilor
ECONOMIE Economia EUROPEI pierde 43 de miliarde de euro din cauza fenomenelor meteo extreme. Care sunt cele mai afectate țări
11:23
Economia EUROPEI pierde 43 de miliarde de euro din cauza fenomenelor meteo extreme. Care sunt cele mai afectate țări