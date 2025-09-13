George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”

George Simion, președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a fost prezent sâmbătă în Londra, la Festivalul Libertății de Exprimare. La eveniment au participat și sute de români care fac parte din diaspora din Marea Britanie.

Înainte de a lua George Simion cuvântul, celebrul Elon Musk s-a adresat celor peste 100.000 de persoane prezente la ceea ce este considerat a fi cel mai mare eveniment organizat vreodată în capitala Marii Britanii pentru libertate, drepturi și suveranitate.

„Suntem cu toții aici pentru a apăra libertatea și democrația. Și suntem alături de președintele Donald Trump și de Statele Unite ale Americii. În întreaga Europă, dictatura este impusă de Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen. Trebuie să ne apărăm drepturile, patria, credința și familiile noastre, copiii noștri și viitorul civilizației noastre”, a spus George Simion la Londra.

Liderul AUR a vorbit în capitala Marii Britanii și despre anularea alegerilor prezidențiale din România, din decembrie 2024. Acesta i-a acuzat pe Macron și von der Leyen pentru că „s-au amestecat în alegerile noastre”.

„Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen și toți birocrații Uniunii Europene s-au amestecat în alegerile noastre și au anulat procesul electoral. De aceea sunt aici în semn de solidaritate cu marii patrioți britanici pentru a face Marea Britanie din nou măreață, pentru a face Europa din nou măreață”.

Mesajul lui Simion pentru britenici a fost că sunt „națiune mare care trebuie să supraviețuiască” și să-și apere drepturile.

Suntem alături de Elon Musk, care a reușit să readucă libertatea de exprimare pe rețelele de socializare. (…) Sunteți o națiune mare care trebuie să supraviețuiască și trebuie să vă apărați drepturile, viitorul copiilor voștri și viitorul democrației voastre, viitorul națiunii voastre. Vom fi acolo să luptăm! Și nu doar noi, ci și poporul polonez, poporul maghiar, poporul slovac vor fi acolo și vor lupta alături de voi”, a mai spus George Simion la Festivalul Libertății de Exprimare.

Printre invitații la manifestație s-au mai numărat lideri politici, influenceri și artiști din întreaga lume.

Mitingul vine după o vară marcată de demonstrații anti-imigrație în fața hotelurilor care găzduiesc solicitanți de azil, transmise pe scară largă pe rețelele de socializare.

Demonstranții au ridicat și portrete ale lui Charlie Kirk, influencerul american pro-Trump asasinat miercuri.

