Reforma administrației ÎNTÂRZIE / Coaliția discută de la ora 18.00 / Nicușor Dan: „Sunt discuții în curs”

Liderii coaliției se reunesc miercuri, de la ora 18.00, într-o nouă ședință a coaliției. Surse politice precizează că discuțiile se vor concentra în principal pe pachetul de reformă a administrației publice locale, acolo unde mai sunt încă detalii de pus la punct.

UPDATE:

În ceea ce privește subiectul concedierii a 10% dintre bugetari, Nicușor Dan, președintele României, a declarat miercuri că „este o discuție pe care coaliția, cu sau fără mine, o să o aibă săptămâna viitoare, pentru că așa s-au angajat”.

Referitor la presiunile PSD, care transmite că ar putea să nu fie de acord cu al treilea pachet dacă nu se ajunge la un consens pe propriul pachet de relansare economică, Nicușor Dan a precizat că „sunt discuții în curs”.

„Eu mi-aș dori ca ele (n.r. discuțiile) să fie mai puțin în spațiu public și mai mult între parteneri. Eu, ce constat, dincolo de discuțiile din spațiul public, este că pachetul I a trecut, pachetul II a trecut. Au fost multe măsuri pe care partidele au avut poziții diferite și au reușit să le armonizeze. Asta e direcția în care trebuie să meargă administrația, statul, în momentul ăsta, și eu sunt fericit că el merge. Mai departe, nu o să amplific eu discuțiile”, a declarat Nicușor Dan.

Știrea inițială

PSD se opune concedierilor, „doar de dragul de a da oameni afară”. Pe de o parte, social-democrații își doresc o scădere a anvelopei cu cheltuielile salariale, lăsând la decizia instituțiilor cum să se realizeze aceste tăieri, în timp ce, pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan susține concediere a 10% dintre bugetari, ceea ce înseamnă aproximativ 13.000 de persoane.

„Poziţia PSD este aceeaşi, şi anume că trebuie să reducem şi să gândim anumite măsuri, pentru a reduce cheltuielile statului. Nu văd să faci un scop în sine din a da oamenii afară care, la rândul lor, pe de-o parte îi treci în şomaj, care vor însemna iarăşi cheltuieli pentru stat, şi ceea ce e poate şi mai evident e altceva, că poţi să reduci numărul de angajaţi, să spunem, din aparatul propriu a unui primar sau a unui preşedinte de Consiliu judeţean şi acele cheltuieli să se vadă la bunuri şi servicii externalizând”, a declarat Sorin Grindeanu, marți.

Pentru PSD, un punct important rămâne, însă, și pachetul de relansare economică. Surse politice au precizat pentru Gândul că subiectul va fi dus de PSD în următoarea ședință a coaliției, cea de săptămâna viitoare.

„Azi am discutat cu câţiva miniştri ceea ce voi prezenta şi vom prezenta joi şi în zilele următoare pe ceea ce am gândit noi pe programul PSD de relansare economică. Ăsta a fost rostul discuţiilor mele astăzi cu mai mulţi miniştri, şi cu secretarul general al Guvernului, de asemenea şi cu vicepremierul, şi cu ministrul Sănătăţii, şi cu cel al Muncii, şi al Energiei, şi al Transporturilor”, a spus Sorin Grindeanu, tot luni.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: