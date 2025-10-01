Momente dificile în coaliție, o nouă ședință fiind programată miercuri, de la ora 14.00, fiind dedicată unei teme esențiale pentru soarta coaliției: reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat principalele scenarii care vor fi discutate astăzi de liderii alianței.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, la Digi24, că este dăunător pentru stabilitatea țării ca liderii politici să nu ajungă la un acord.

UDMR vrea o disponizibilizare de maxim 7-8% din administrația locală, față de cota de 10% cerută de Bolojan

Politicianul a invocat, în context, efectele negative ale reformei administrației locale în forma gândită de Executiv. Astfel, UDMR are vrea să fie disponibilizați mai puțin angajați, de 7 sau 8% din administrația locală (față de 10% cât solicită premierul), în rest cerând să fie reduse cheltuielile.

„Scenariile sunt cele prezentate și de dumneavoastră. Un scenariu în care ne referim la o reducere de personal pe posturi ocupate, un scenariu referitor la reducerea ccheltuielilor de personal sau bunuri și servicii, respectiv o posibilitate de a le combina într-un fel sau altul pentru a găsi un compromis. Eu personal sunt nemulțumit de faptul că întreaga discuție, inclusiv în coaliție, se axează pe acest număr de reduceri de posturi, în timp ce pachetul acesta are 50 de pagini, cu o mulțime de lucruri bune pentru autoritățile locale și care pun în regulă niște mecanisme financiare, ajută autoritățile locale”, a afirmat Cseke Atilla (foto), întrebat despre scenariile care vor fi discutate astăzi în coaliție.

UDMR propune o soluție de compromis

Cseke Attila a adăugat că UDMR vrea o soluție de compromis când vine vorba de reformă. Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că o variantă este „să reduci nu cu 10%, cu 7%, cu 8% şi restul să calibrezi din cheltuieli reduse”. În opinia ministrului, primăriile care se gospodăresc eficient nu au nevoie de reduceri de personal, ci doar cele cu organigramă umflată.

„În unele părți, sunt supradimensionate, în altele nu sunt. Mecanismul pe care ministerul l-a propus exact asta face. Nu aduce reduceri semnificative de personal acolo unde primăria, primarul a fost un gospodar bun și și-a eficientizat structura de personal, ceea ce înseamnă că la peste 700 de unități administrativ-teritoriale practic nu ar fi vorba de o reducere efectivă de personal, iar la restul de 2.402 – 2.500 de unități administrativ-teritoriale și acolo, diferențiat. Acolo unde organigrama este plină, toate posturile sunt ocupate, evident e vorba de o reducere mai semnificativă de personal, pentru că se aplică un procent de 30% prin care la final se ajunge la 10% posturi ocupate”, a mai explicat ministrul Dezvoltării.

Momente grele în coaliție. Amânarea prelungită a reformei este periculoasă

Cseke Attila mai observat că „se poate ajunge la un acord, dar acordul trebuie să intervină între cele două partenere de coaliție sau cei doi parteneri de coaliție, PNL și PSD, care au păreri destul de divergente. Eu sper că astăzi totuși aceste păreri se apropie și găsim o soluție ca să implementăm. Se amână destul de mult acest pachet și nu cred că este bine pentru coaliție”, a completat Cseke Attila.

