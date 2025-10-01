Prima pagină » Știri politice » Reforma administrației locale, mărul discordiei în coaliție. UDMR poate decide SOARTA alianței, ce îi va cere premierului

Reforma administrației locale, mărul discordiei în coaliție. UDMR poate decide SOARTA alianței, ce îi va cere premierului

01 oct. 2025, 14:14, Știri politice
Reforma administrației locale, mărul discordiei în coaliție. UDMR poate decide SOARTA alianței, ce îi va cere premierului

Momente dificile în coaliție, o nouă ședință fiind programată miercuri, de la ora 14.00, fiind dedicată unei teme esențiale pentru soarta coaliției: reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat principalele scenarii care vor fi discutate astăzi de liderii alianței.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, la Digi24, că este dăunător pentru stabilitatea țării ca liderii politici să nu ajungă la un acord.

UDMR vrea o disponizibilizare de maxim 7-8% din administrația locală, față de cota de 10% cerută de Bolojan

Politicianul a invocat, în context, efectele negative ale reformei administrației locale în forma gândită de Executiv. Astfel, UDMR are vrea să fie disponibilizați mai puțin angajați, de 7 sau 8% din administrația locală (față de 10% cât solicită premierul), în rest cerând să fie reduse cheltuielile.

Ministrul Cseke Attila - Foto: Profimedia images

Ministrul Cseke Attila – Foto: Profimedia images

„Scenariile sunt cele prezentate și de dumneavoastră. Un scenariu în care ne referim la o reducere de personal pe posturi ocupate, un scenariu referitor la reducerea ccheltuielilor de personal sau bunuri și servicii, respectiv o posibilitate de a le combina într-un fel sau altul pentru a găsi un compromis. Eu personal sunt nemulțumit de faptul că întreaga discuție, inclusiv în coaliție, se axează pe acest număr de reduceri de posturi, în timp ce pachetul acesta are 50 de pagini, cu o mulțime de lucruri bune pentru autoritățile locale și care pun în regulă niște mecanisme financiare, ajută autoritățile locale”, a afirmat Cseke Atilla (foto), întrebat despre scenariile care vor fi discutate astăzi în coaliție.

UDMR propune o soluție de compromis

Cseke Attila a adăugat că UDMR vrea o soluție de compromis când vine vorba de reformă. Kelemen Hunor, președintele UDMR,  a declarat că o variantă este „să reduci nu cu 10%, cu 7%, cu 8% şi restul să calibrezi din cheltuieli reduse”. În opinia ministrului, primăriile care se gospodăresc eficient nu au nevoie de reduceri de personal, ci doar cele cu organigramă umflată.

„În unele părți, sunt supradimensionate, în altele nu sunt. Mecanismul pe care ministerul l-a propus exact asta face. Nu aduce reduceri semnificative de personal acolo unde primăria, primarul a fost un gospodar bun și și-a eficientizat structura de personal, ceea ce înseamnă că la peste 700 de unități administrativ-teritoriale practic nu ar fi vorba de o reducere efectivă de personal, iar la restul de 2.402 – 2.500 de unități administrativ-teritoriale și acolo, diferențiat. Acolo unde organigrama este plină, toate posturile sunt ocupate, evident e vorba de o reducere mai semnificativă de personal, pentru că se aplică un procent de 30% prin care la final se ajunge la 10% posturi ocupate”, a mai explicat ministrul Dezvoltării.

Momente grele în coaliție. Amânarea prelungită a reformei este periculoasă

Cseke Attila mai observat că „se poate ajunge la un acord, dar acordul trebuie să intervină între cele două partenere de coaliție sau cei doi parteneri de coaliție, PNL și PSD, care au păreri destul de divergente. Eu sper că astăzi totuși aceste păreri se apropie și găsim o soluție ca să implementăm. Se amână destul de mult acest pachet și nu cred că este bine pentru coaliție”, a completat Cseke Attila.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Kelemen Hunor îi atrage atenția lui Ilie Bolojan asupra modului dictatorial în care conduce și-l pune elegant la locul lui: „Ăsta e un alt cartier”

Victor Ponta: „Vom avea deficit de cel puțin 35 de miliarde de euro, față de 32 de MILIARDE cât am avut anul trecut”

Citește și

SURSE Ședință tensionată la Palatul Victoria. Reforma administrației locale, cartoful fierbinte care a mai blocat o dată discuțiile în coaliție
14:31
Ședință tensionată la Palatul Victoria. Reforma administrației locale, cartoful fierbinte care a mai blocat o dată discuțiile în coaliție
VIDEO Nicușor Dan, aplaudat în sală, HUIDUIT în stradă / „Călin Georgescu este președinte”
13:00
Nicușor Dan, aplaudat în sală, HUIDUIT în stradă / „Călin Georgescu este președinte”
POLITICĂ Bolojan anunță noi reguli pentru producătorii de carne de porc: „Necesitatea unei acțiuni din partea statului și a responsabilizării instituțiilor”
12:54
Bolojan anunță noi reguli pentru producătorii de carne de porc: „Necesitatea unei acțiuni din partea statului și a responsabilizării instituțiilor”
POLITICĂ Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni. Partenera președintelui aprinde lumina la un eveniment caritabil
12:21
Nicușor Dan la Copenhaga, Mirabela Grădinaru la Cotroceni. Partenera președintelui aprinde lumina la un eveniment caritabil
POLITICĂ Nicușor Dan depășește termen după termen, date chiar de el. După ce a spus că-și alege echipa în două luni, acum mai AMÂNĂ cu „una-două săptămâni”
12:19
Nicușor Dan depășește termen după termen, date chiar de el. După ce a spus că-și alege echipa în două luni, acum mai AMÂNĂ cu „una-două săptămâni”
Ambasada SUA ÎȘI ÎNCHIDE pagina de facebook: „În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii”
12:08
Ambasada SUA ÎȘI ÎNCHIDE pagina de facebook: „În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii”
Mediafax
Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
KanalD
Iubitul Ioanei Popescu, reacție halucinantă la priveghiul jurnalistei. Acesta ar fi început să înjure că oamenii nu au dat bani de înmormântare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
Când se încălzește vremea în România. Meteorologii Accuwather au actualizat prognoza
A1
Fotomodelul Farrah Abraham a făcut furori la plajă! Costum de baie imposibil de minuscul, care a lăsat totul la vedere
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Anunț cu țintă clară! Ce a spus Alexandrina i-a lăsat pe toți în tăcere: "Vreau să știe asta". MESAJUL NEAȘTEPTAT către cei cu care a împărțit competiția stârnește reacții. Ce s-a întâmplat în ZIUA DESCALIFICĂRII cu fosta concurentă din Casa Iubirii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Alimente blestemate și rețete uitate de Halloween: povești culinare dintre lumi
SPORT Trofeul Poiana Brașov, finala sezonului 2025 la viteză în coastă, are record de piloți la start
14:37
Trofeul Poiana Brașov, finala sezonului 2025 la viteză în coastă, are record de piloți la start
EXTERNE Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat. Acesta s-a prezentat la urgențe cu dureri mari abdominale
14:37
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat. Acesta s-a prezentat la urgențe cu dureri mari abdominale
ULTIMA ORĂ MESAJUL postat de Călin Georgescu la scurt timp după ce a plecat de la Poliția Ilfov. Ce a transmis fostul prezidențiabil
14:35
MESAJUL postat de Călin Georgescu la scurt timp după ce a plecat de la Poliția Ilfov. Ce a transmis fostul prezidențiabil
ECONOMIE Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cu gândul la bitcoin. Legea care suspendă impozitarea câștigurilor din bitcoin, retrimisă în Parlament de președinte. Bolojan vrea să crească impozitul la 16%
14:18
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cu gândul la bitcoin. Legea care suspendă impozitarea câștigurilor din bitcoin, retrimisă în Parlament de președinte. Bolojan vrea să crească impozitul la 16%
ACTUALITATE Suma impresionantă pe care a plătit-o Gina Pistol pentru o oră și jumătate de parcare în București
14:16
Suma impresionantă pe care a plătit-o Gina Pistol pentru o oră și jumătate de parcare în București