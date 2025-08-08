Prima pagină » Știri politice » Legea pensiilor private, amânată de Guvernul lui Ilie Bolojan pentru săptămâna viitoare

Legea pensiilor private, amânată de Guvernul lui Ilie Bolojan pentru săptămâna viitoare

Alexandru Tudor
08 aug. 2025, 12:20, Știri politice
Legea pensiilor private, amânată de Guvernul lui Ilie Bolojan pentru săptămâna viitoare

Guvernul a decis în ședința de vineri să amâne cu cel puțin o săptămâna adoptarea proiectului de lege referitor la pensiile private. Decizia vine în contextul în care Executivul vrea o dezbatere mai amplă pe marginea acestui proiect, au declarat surse guvernamentale pentru Gândul.

Participanții la pensiile private și facultative pot retrage fie toată suma, cu impozit pe câștig și contribuție la sănătate (CASS) pe toată suma (pe diferența dintre suma totală și 3.000 de lei), fie retrageri programate, în sume egale (60 de retrageri), timp de maxim cinci ani.

Propunerile de lege vizează introducerea unei opțiuni de retragere programată sau acordarea unei sume lunare. Practic, va dispărea posibilitatea retragerii integrale a sumei. Participanții vor putea retrage maxim 25% din sumă.

Varianta de retragere programată presupune ca participantul  să primească o pensie lunară pe o perioadă fixă, determinată. Dacă decesul se produce înainte de consumarea sumei, restul va reveni către moștenitorii pensionarului.

Ce mai prevede proiectul

În cazul formei de „anuitate viageră”, pensia se va primi pe întreaga durată a vieții, iar suma va fi stabilită în urma unor calcule de variabile printre care speranța de viață, mortalitatea etc.

Contribuțiile încasate în luna mai 2025 la Pilonul 2 au fost în valoare de 1,95 miliarde lei, în timp ce contribuţia medie a fost 430 lei. La Pilonul 3, valoarea contribuţiilor virate în aceeași perioadă a fost de 77,7 milioane lei, în timp ce contribuţia medie a fost 169 lei.

În mai 2025, ASF precizează că fondurile de pensii private obligatorii Pilon 2 aveau 8.347.560 de cotizanți, iar fondurile de pensii facultative Pilon 3 aveau 899.342 de persoane.

Mai precis, în fiecare lună se plătesc, atât pentru Pilonul 2 de pensii, cât și pentru Pilonul 3, între 150 și 200 milioane de lei. La finalul lunii iulie, cel mai probabil a fost depășită suma de 5,1 miliarde de lei, adică 1 miliard de euro, plătită contribuabililor la pensiile.

FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

