Prima pagină » Știri politice » PSD se încordează la Bolojan din cauza USR. Ce pregătește echipa lui Grindeanu împotriva colegilor de coaliție

Alexandru Tudor
08 aug. 2025, 11:32, Știri politice
Liderii Partidului Social Democrat se reunesc luni într-o ședință a Biroului Permanent Național, în contextul tensiunilor care au apărut cu USR după decesul lui Ion Iliescu, fostul președinte al României. Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat că în ședință urmează să fie stabilită clar o poziție a partidului „în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică”.

Surse politice au declarat pentru Gândul că nu va fi vorba, însă, despre o decizie propriu-zisă. Social-democrații ar urma să solicite, în urma ședinței de luni, mai mult respect și atenție în ceea ce privește propunerile venite din partea PSD.

Mai mult, aceleași surse spun că ar fi vorba, mai degrabă, despre o presiune asupra lui Ilie Bolojan, premierul României, de a asculta mai cu atenție propunerile PSD în interiorul coaliției. De asemenea, social-democrații ar urma să iasă în spațiul public cu „un mesaj mai dur” după ședința de luni.

Ce a cauzat disputa dintre PSD și USR

Reamintim că tensiunile dintre PSD și USR au început marți, în ziua în care Ion Iliescu a încetat din viață. În acea seară, la Palatul Victoria a avut loc o ședință în care ziua înmormântării fostului președinte a fost declarată zi de doliu național. USR s-a opus acestei decizii.

Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor, USR a propus în ședința de guvern să nu fie doliu național. Luăm act de decizia Guvernului. Reprezentanții USR nu vor participa la funeralii”, a declarat Dominic Fritz, după ședința de Guvern.

A doua zi, miercuri, la Guvern ar fi trebuit să aibă loc o ședință de coaliție. Aceasta nu s-a mai ținut, însă, după ce PSD a decis să o boicoteze, ca răspuns acțiunile USR.

Istoria nu poate fi mistificată! Iar cei care judecă azi, vor fi judecați mâine, la rândul lor! PSD are respect față de instituțiile statului român! Refuzăm să girăm formele de instigare la ură publică manifestate de liderii USR, chiar și în ședințe oficiale de Guvern.

De aceea, am decis alături de colegii din conducerea PSD să nu participăm la ședințele Coaliției până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică și își vor revizui atitudinea! Solicităm tuturor oamenilor politici să arate respect și decență față de primul președinte al României democratice, cel care a condus România pe drumul european și euroatlantic”, scria atunci Sorin Grindeanu pe Facebook.

FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

