Grindeanu și Fritz, schimb de replici la TV. Grindeanu: Există majoritate și fără USR. Fritz: Înțepăturile sunt o strategie de campanie internă

Sorin Grindeanu și Dominic Fritz fac schimb de replici prin intermediul televiziunilor. Liderul PSD a comentat ca fiind „o prostie” declarația lui Fritz cu privire la căderea Guvernului, după decizia CCR. Și a afirmat că există majoritate și fără USR, în coaliție. În paralel, Fritz, pe alt canal de televiziune, a pus declarația lui Gindeanu pe seama „campaniei interne”.

„Domnul Grindeanu este într-o campanie internă. Din câte am înțeles, vrea să devină noul președinte PSD, ales la un congres care va avea loc în curând. Se pare că aceste înțepături sunt o strategie de campanie internă. Întotdeauna este nevoie de un adversar extern”, a spus Fritz, într-o intervenție telefonică, la Digi24.

Liderul USR a admis că actuala coaliție este „neobișnuită”, dar a subliniat că România nu se află într-o situație normală și că țara traversează o criză de deficit provocată, în parte, de guvernările anterioare.

„USR este un partid responsabil și vrea să contribuie la rezolvarea acestei crize. Prezența noastră în Guvern nu este comodă pentru ceilalți parteneri, dar este benefică pentru țară. Energia de reformă pe care o aducem este esențială”, a spus Dominic Fritz.

Cu câteva minute înainte, liderul PSD spusese, la Antena 3 CNN, că preferă o coaliție de guvernare fără USR.

Coaliția funcționează cu și fără Grindeanu, Bolojan și Fritz. Nu cred că USR o să iasă din coaliție, dar exista majoritate și fără USR, a spus el.

