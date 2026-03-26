Roberta Metsola, după întâlnirea cu Sorin Grindeanu: Am subliniat necesitatea stabilității și unității pe măsură ce construim o Europă mai bună

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis într-o postare pe rețeaua X, că i-a „subliniat” liderului PSD, Sorin Grindeanu, cu care s-a întâlnit joi la Bruxelles, „necestitatea stabilității și a unității” în eforturile de a „construi o Europă mai bună”.

„În cadrul primei mele întâlniri de astăzi cu președintele Camerei Deputaților din România, Sorin Grindeanu, am evidențiat activitatea Parlamentului European în domeniul cooperării interparlamentare și am subliniat necesitatea stabilității și a unității în eforturile noastre de a construi o Europă mai bună, mai aproape de cetățeni și capabilă să ofere răspunsuri la provocările cu care ne confruntăm”, a scris Roberta Metsola pe X.

Postarea președintei Parlamentului European vine după ce Sorin Grindeanu a transmis, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că i-a „explicat Robertei Metsola că PSD a demarat o amplă consultare internă care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții PSD în Executiv”.

„Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță – nu exclusiv austeritate!”, a mai spus liderul PSD. Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!”, a conchis Sorin Grindeanu.

