Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu partenerii din conducerea Partidului Socialist European. „Excludem vreo colaborare politică cu AUR”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook, prin intermediul căruia a aunțat că a purtat discuții la Bruxelles cu partenerii din conducerea Partidului Socialist European (PES). Potrivit mesajului transmis, Grindeanu a discutat cu partenerii din conducerea Partidului Socialist European (PES) despre urgența aplicării măsurilor pentru protejarea populației și mediului de afaceri. Liderul PSD spune că esența prezenței stângii la guvernare este acea de a acționa în interesul oamenilor, în special a celor care nu se pot apăra. „Am discutat la Bruxelles cu partenerii din conducerea Partidului Socialist European despre urgența aplicării măsurilor pentru a proteja populația și mediul de afaceri fiindcă esența prezenței stângii la guvernare este să acționeze în primul rând in interesul oamenilor, mai ales a celor care nu se pot apăra!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

De asemenea, Sorin Grindeanu a spus că a discutat cu secretarul general al PES, Giacomo Filibek și cu liderul grupului S&D din Parlamentul European, Iratxe Garcia despre necesitatea de a continua o formulă de guvernare pro-europeană. Grindeanu a subliniat că guvernarea trebuie să fie una echilibrată cu un premier care „să ia decizii și să apere românii împotriva inflației”.

„Atât cu secretarul general al PES, dl Giacomo Filibek, cât și liderul grupului S&D din Parlamentul European, doamna Iratxe Garcia, am susținut necesitatea clară de a continua o formulă de guvernare pro-europeană. Vrem însă ca guvernarea să fie una echilibrată, cu un premier care, pe lângă măsuri absolut necesare de reducere a cheltuielilor publice, să ia și decizii care să apere românii împotriva inflației – în special cea generată de creșterea explozivă a prețului carburanților!”

Grindeanu: Apropierea dintre PNL și AUR amenință viitorul european al României

În finalul postării, președintele PSD a transmis că nu există niciun fel de colaborare politică între social-democrați și AUR, dar a subliniat că recentele semnale de apropiere dintre PNL și AUR „reprezintă o aventură politică iresponsabilă”.

„Atât eu, cât și liderii PES, excludem vreo colaborare politică cu AUR și credem că recentele semnale de apropiere dintre PNL și AUR reprezintă o aventură politică iresponsabilă, care amenință viitorul european al României!”

