Soluțiile propuse de Ministrul Sănătății în cazul scandalului vaccinurilor Pfizer: „Transformăm o obligație într-un beneficiu real”

Ministrul Sănătății, Alexandri Rogobete, a reacționat public după ce Tribunalul de Primă Instanță Francofon din Bruxelles a decis condamnarea României la plata a 600 de milioane de euro în procesul vaccinurilor anti-COVID de la Pfizer.

Soluțiile propuse de Ministrul Sănătății în cazul scandalului vaccinurilor Pfizer

Alexandru Rogobete a transmis că prioritar în acest moment este găsirea unei soluții concrete pentru sistemul de sănătate. Ministrul consideră că hotărârea instanței pune România în fața unei presiuni bugetare.

„Atunci când primești o factură și ești pus în fața unui fapt împlinit, primul impuls este să cauți vinovați. Dar responsabilitatea reală este alta: să găsim soluții pentru oameni și pentru România. Decizia instanței din Tribunalul de Primă Instanță Francofon din Bruxelles, în procesul privind contractele cu Pfizer, pune România în fața unei obligații financiare majore. Nu discutăm aici despre pandemie. Nu discutăm despre necesitatea vaccinării. Discutăm despre efectele unor decizii administrative care astăzi apasă direct pe bugetul public. Și, mai ales, despre ce facem mai departe”, a scris Rogobete pe Facebook.

Alexandru Ragobete: „Credeți că aceasta este o soluție corectă pentru România?”

Ministrul insistă pe demararea unei negocieri directe cu Pfizer și avertizează că lipsa de acțiune atrage pierderi suplimentare pentru stat.