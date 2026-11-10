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Șeful Pentagonului, în defensivă după ce un republican din Congres a demarat procesul de destituire a acestuia. Pete Hegseth acuză un „proces-spectacol și o cascadorie politică”

Șeful Pentagonului, în defensivă după ce un republican din Congres a demarat procesul de destituire a acestuia. Pete Hegseth acuză un „proces-spectacol și o cascadorie politică”
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Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a criticat, în cadrul unei conferinței de presă susținute la Pentagon, eforturile republicanilor din Congresul american de a-l înlătura din funcție. Acesta a comparat actul de impeachment declanșat de deputatul Thomas Massie cu procesele similare demarate de Partidul Democrat împotriva președintelui Trump, relatează The Guardian.

Hegseth a respins marți încercările de a-l pune sub acuzare pentru declanșarea războiului din Iran și l-a acuzat pe congresmanul republican care a încercat să forțeze un vot de demitere că încearcă să organizeze un „proces-spectacol”. Acuzat că a declanșat ilegal un război fără autorizația Congresului și de abuz de putere, șeful Pentagonului a susținut că este pur și simplu urmărit de oponenții politici ai lui Donald Trump.

„E o farsă și e o cascadorie, și toată lumea știe asta”, a declarat Pete Hegseth.

Tensiunile de la Casa Albă au crescut după ce republicanii au suferit pierderi majore în alegerile de la jumătatea mandatului de la începutul lunii noiembrie, un eșec atribuit în principal gestionării războiului cu Iranul. Procesul de impeachment a fost demarat de Thomas Massie, un republican din Kentucky care urmează să plece din Congres după ce a pierdut în fața unui rival susținut de Trump în alegerile primare republicane. Acesta a depus oficial opt capete de acuzare împotriva secretarului Apărării pe motiv că acesta a încălcat Constituția Statelor Unite.

Hegseth a comparat direct acțiunea lui Thomas Massie cu cele două procese de impeachment inițiate în trecut de democrați împotriva președintelui Donald Trump privind Ucraina și evenimentele din 6 ianuarie de la Capitoliu. Șeful Pentagonului a precizat că nu este vorba decât despre aceeași rețetă de „proces-spectacol” orchestrată de adversari și nu face decât să transmită un mesaj periculos inamicilor Statelor Unite din întreaga lume.

Secretarul Apărării este acuzat că a declanșat și purtat acțiuni militare în Iran timp de peste 90 de zile fără a cere sau a primi autorizația Congresului, ceea ce contravine legislației americane; că a ordonat acțiuni militare în Caraibe împotriva unor presupuși traficanți de droguri; dar și de abuz de putere și represalii împotriva unor politicieni care l-au criticat pentru acțiunile sale, cum ar fi senatorul democrat Mark Kelly.

Președintele Donald Trump a intervenit imediat, aproape concomitent cu declarațiile de presă ale lui Hegseth susținute marți la Pentagon, și i-a oferit acestuia un sprijin total. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Trump l-a lăudat pe șeful Pentagonului și i-a oferit „nota A PLUS, PLUS, PLUS” pentru modul în care a gestionat apărarea Statelor Unite. În același timp, președintele american l-a atacat dur pe Thomas Massie, numindu-l un „fost congresman furios” și un „total ratat”.

Ce urmează

Deoarece propunerea de impeachment este o măsură cu statut privilegiat, regulamentul Camerei Reprezentanților obligă la organizarea unui vot într-un interval de două zile legislative.

Este puțin probabil ca această măsură să ducă la demiterea efectivă a lui Hegseth în acest moment. Chiar dacă o parte dintre republicanii nemulțumiți ar vota alături de democrați în Cameră, destituirea finală necesită o majoritate de două treimi în Senat, unde republicanii încă dețin controlul până în ianuarie, când se reorganizează componența Congresului conform noilor alegeri.

Congresmanul republican Thomas Massie a recunoscut că demersul său este o versiune „mai blândă” a ceea ce vor face democrații când vor prelua controlul Congresului în ianuarie 2027. Massie a argumentat că face presiuni publice pentru ca Trump să îl înlocuiască pe Hegseth de la Pentagon acum, cât timp Senatul încă are o majoritate republicană care poate confirma rapid un înlocuitor.

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