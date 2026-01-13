Prima pagină » Știri politice » România preia șefia Consiliului Executiv al ONU pentru trei agenții cheie. Diplomatul Cornel Feruță va conduce Consiliul

România preia șefia Consiliului Executiv al ONU pentru trei agenții cheie. Diplomatul Cornel Feruță va conduce Consiliul

13 ian. 2026, 11:35, Știri politice
România preia șefia Consiliului Executiv al ONU pentru trei agenții cheie. Diplomatul Cornel Feruță va conduce Consiliul

Veste bună pentru România, de la New York. Țara noastră a fost aleasă, prin consens, să preia în 2026 președinția Consiliului Executiv al principalelor agenții de dezvoltare ale Organizației Națiunilor Unite. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. 

Practic, România va coordona activitatea unor organizații-cheie ale ONU, precum Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fondul pentru Populație (UNFPA) și Biroul pentru Proiecte (UNOPS), instituții care gestionează zeci de miliarde de dolari și proiecte în aproape toate colțurile lumii, de la combaterea sărăciei și sprijinirea democrației, până la protejarea femeilor și dezvoltarea infrastructurii.

Cornel Feruță, în fruntea Consiliului Executiv

Funcția va fi exercitată de ambasadorul României la ONU, Cornel Feruță, un diplomat cu experiență îndelungată în negocieri internaționale, care va avea misiunea deloc ușoară de a conduce discuțiile despre reformarea sistemului ONU.

Cornel Feruță, reprezentantul permanent al României la ONU

Cornel Feruță este diplomat de carieră și, în prezent, Reprezentantul Permanent al României la Organizația Națiunilor Unite, la New York.

„Munca directă, pe dosare sensibile, alături de ambasadorul Feruță și de întreaga noastră echipa ONU, mă face să afirm cu claritate că avem o echipă la New York care ne face cinste”, spune Oana Țoiu.

Consiliul Executiv pe care România îl va prezida reunește 36 de state și va avea un rol central în aprobarea bugetelor și în stabilirea direcțiilor strategice ale acestor agenții. Vorbim de un buget total de peste 30 de miliarde de dolari pentru următorii ani, bani care merg în proiecte de dezvoltare în peste 170 de țări. 2026 poate fi un an în care România nu va sta în sală, ci la masa unde se iau decizii importante pentru dezvoltarea globală.

Oana Țoiu: „Vom continua să lucrăm zi de zi pentru România”

Într-o postare pe Facebook, ministra Afacerilor Externe a dat vestea bună pentru România. Oana Țoiu spune că asumarea acestei poziţii „corespunde unui moment deosebit de important, pe fondul aprofundării, în 2026, a propunerilor de reformă cuprinzătoare a sistemului ONU„.

„Cu un buget de 23.8 miliarde de dolari, prevăzuți pentru perioada 2026-2029, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezintă o parte integrantă a familiei extinse a Națiunilor Unite, fiind principala Agenție cu mandat în Dezvoltare. PNUD își propune să contribuie decisiv la combaterea sărăciei, la reducerea inegalităților, la construirea unei societăți democratice, prin consolidarea statului de drept și a instituțiilor acestuia. PNUD mizează pe o schimbare majoră în îmbunătățirea condițiilor de trai pentru oameni, derulând proiecte în 170 de țari și teritorii.

Cu un buget de 4.8 miliarde de dolari, prevăzuți pentru perioada 2026-2029, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) își propune să gestioneze eficient provocările legate de îmbătrânirea populației, prin identificarea de formule menite să sprijine guvernele să planifice nevoile populației, precum și să contribuie la eradicarea violenței bazate pe gen și a practicilor dăunătoare, cu protejarea femeilor, în 150 de țări și teritorii”, scrie Țoiu pe Facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Cine este noul judecător al României, în Tribunalul ONU. Magistratul a fost declarat câştigător cu 109 voturi

România preia Preşedinţia în Exerciţiu a Iniţiativei Central Europene. Moldova și Ucraina sunt prioritățile mandatului

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive”
13:29
Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”
13:08
Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu explică românilor diferenţa dintre „Apă, Hrană, Energie” şi Mercosur: „Acordul nu este altceva decât o instituţionalizare a otrăvii”
12:26
Călin Georgescu explică românilor diferenţa dintre „Apă, Hrană, Energie” şi Mercosur: „Acordul nu este altceva decât o instituţionalizare a otrăvii”
FLASH NEWS Călin Georgescu a pierdut procesul și ar putea plăti peste 50.000 de lei în amenzi. Pentru ce este amendat Georgescu
12:24
Călin Georgescu a pierdut procesul și ar putea plăti peste 50.000 de lei în amenzi. Pentru ce este amendat Georgescu
FLASH NEWS Patriarhia Română respinge proiectul de legalizare a prostituției: „Învățătura Sfintei Scripturi afirmă incompatibilitatea cu viața spirituală”
12:19
Patriarhia Română respinge proiectul de legalizare a prostituției: „Învățătura Sfintei Scripturi afirmă incompatibilitatea cu viața spirituală”
FLASH NEWS 20 de liceeni români vor putea studia în SUA, prin programul Future Leaders Exchange. Anunțul, făcut de președintele Nicușor Dan
11:55
20 de liceeni români vor putea studia în SUA, prin programul Future Leaders Exchange. Anunțul, făcut de președintele Nicușor Dan
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA”
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în corpul tău după doar 3 zile de consum excesiv de alcool?

Cele mai noi

Trimite acest link pe