România preia șefia Consiliului Executiv al ONU pentru trei agenții cheie. Diplomatul Cornel Feruță va conduce Consiliul

Veste bună pentru România, de la New York. Țara noastră a fost aleasă, prin consens, să preia în 2026 președinția Consiliului Executiv al principalelor agenții de dezvoltare ale Organizației Națiunilor Unite. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Practic, România va coordona activitatea unor organizații-cheie ale ONU, precum Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fondul pentru Populație (UNFPA) și Biroul pentru Proiecte (UNOPS), instituții care gestionează zeci de miliarde de dolari și proiecte în aproape toate colțurile lumii, de la combaterea sărăciei și sprijinirea democrației, până la protejarea femeilor și dezvoltarea infrastructurii.

Cornel Feruță, în fruntea Consiliului Executiv

Funcția va fi exercitată de ambasadorul României la ONU, Cornel Feruță, un diplomat cu experiență îndelungată în negocieri internaționale, care va avea misiunea deloc ușoară de a conduce discuțiile despre reformarea sistemului ONU.

Cornel Feruță este diplomat de carieră și, în prezent, Reprezentantul Permanent al României la Organizația Națiunilor Unite, la New York.

„Munca directă, pe dosare sensibile, alături de ambasadorul Feruță și de întreaga noastră echipa ONU, mă face să afirm cu claritate că avem o echipă la New York care ne face cinste”, spune Oana Țoiu.

Consiliul Executiv pe care România îl va prezida reunește 36 de state și va avea un rol central în aprobarea bugetelor și în stabilirea direcțiilor strategice ale acestor agenții. Vorbim de un buget total de peste 30 de miliarde de dolari pentru următorii ani, bani care merg în proiecte de dezvoltare în peste 170 de țări. 2026 poate fi un an în care România nu va sta în sală, ci la masa unde se iau decizii importante pentru dezvoltarea globală.

Oana Țoiu: „Vom continua să lucrăm zi de zi pentru România”

Într-o postare pe Facebook, ministra Afacerilor Externe a dat vestea bună pentru România. Oana Țoiu spune că asumarea acestei poziţii „corespunde unui moment deosebit de important, pe fondul aprofundării, în 2026, a propunerilor de reformă cuprinzătoare a sistemului ONU„.

„Cu un buget de 23.8 miliarde de dolari, prevăzuți pentru perioada 2026-2029, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezintă o parte integrantă a familiei extinse a Națiunilor Unite, fiind principala Agenție cu mandat în Dezvoltare. PNUD își propune să contribuie decisiv la combaterea sărăciei, la reducerea inegalităților, la construirea unei societăți democratice, prin consolidarea statului de drept și a instituțiilor acestuia. PNUD mizează pe o schimbare majoră în îmbunătățirea condițiilor de trai pentru oameni, derulând proiecte în 170 de țari și teritorii.

Cu un buget de 4.8 miliarde de dolari, prevăzuți pentru perioada 2026-2029, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) își propune să gestioneze eficient provocările legate de îmbătrânirea populației, prin identificarea de formule menite să sprijine guvernele să planifice nevoile populației, precum și să contribuie la eradicarea violenței bazate pe gen și a practicilor dăunătoare, cu protejarea femeilor, în 150 de țări și teritorii”, scrie Țoiu pe Facebook

