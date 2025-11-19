Cine este noul judecător al României, în Tribunalul ONU. Magistratul a fost declarat câştigător cu 109 voturi

România a câștigat competiția internațională pentru un rol de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT). Magistratul român a fost desemnat câştigător cu 109 voturi în Adunarea Generală a ONU.

Este o competiție internațională care are ca scop ocuparea unui post de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), în urma unui proces riguros desfășurat în două etape – una tehnică, urmată de mai multe runde de vot.

Câștigătoarea este judecătoarea Adina Elvira – Ghiță, profesionistă cu peste 17 ani de experiență, care va prelua funcția pentru un mandat de 7 ani începând din iulie 2026.

„Procedura de numire a unui judecator în unul din cele două tribunale ONU – UNDT și UNAT – este extrem de riguroasă și complexă. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu mecanismele de vot în Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite este greu de înțeles efortul extraordinar pe care un astfel de rezultat se bazează, efort de echipă, de o intensitate deosebită în perioada premergatoare votului. Sunt deplin recunoscătoare pentru colaborarea excelentă și sprijinul deosebit de care am beneficiat și sper să aduc, prin activitatea mea, o contribuție onorantă țării mele”, a declarat magistratul Adina Elvira-Ghiță.

Campania a fost coordonată de MAE, iar evaluările au fost realizate de Consiliul de Justiție Internă al ONU. Judecători români au mai fost aleşi şi la Curtea Internaţională de Justiţie și la Curtea Penală Internaţională.

„România are profesionişti exemplari care reuşesc, prin munca lor, să crească respectul şi influența noastră. Capitalul nostru uman, acasă şi în lume, este cel mai important capital pe care îl avem. Candidații au trecut şi prin trei etape riguros organizate de Consiliul de Justitie Interna al Organizatiei Natiunilor Unite. Victoria de la New York a doamnei judecător Adina Elvira-Ghiță şi a diplomației române se datorează acestui respect construit în timp şi unui moment de încredere în care profesioniştii români pot vedea, nu doar că statul nu vrea să le pună piedici, ci că muncim să le putem fi aliați şi să deschidem uşi, aşa cum ei, şi România, merită”, a declarat Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe.

