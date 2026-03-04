Ștefan Popescu intervine în controversa umbrelei nucleare franceze și-l atacă pe Radu Miruță: ”Nu înțelege nimic”

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Ștefan Popescu a intervenit în controversa umbrelei nucleare franceze, după ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis că România evaluează propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a participa la sistemul de descurajare nucleară exstinsă.

După părerea analistului, faptul că președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că butonul rămâne sub control total francez nu este diferit de umbrela nucleară americană, doar că, totuși, va fi cale lungă până la materializarea unui astfel de proiect.

”Citesc tot felul de baliverne privind proiectul francez de descurajare nucleară extinsă. Cred că sunt destul de în temă, făcându-mi – acum prea mulți ani – stagiul de validare al studiilor masterale în geopolitică la Centrul interarme de Concepte, Doctrine și Experiențe de pe lângă Statul major interarme de la Paris, tocmai pe forța de lovire strategică/la force de frappe.

Faptul că președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că butonul rămâne sub control total francez, nu este diferit de umbrela nucleară americană. Oare americanii împart cu cineva controlul ? Oare țările care găzduiesc arme nucleare tactice sunt asociate deciziei de folosire a acestora ? Pentru a nu mai vorbi de cele în situația noastrã.

E cale foarte lungă până la materializarea unui asemenea proiect. Germania a acceptat numai ca principiu fară a fi de acord cu toate elementele avute în vedere de francezi. Parisul leagă oferirea umbrelei nucleare de folosirea aeronavelor franceze iar pe termen mai lung a unor aeronave europene de generația a 6-a, ceea ce Berlinul refuză. Pentru Paris este de neimaginat folosirea de F35”, a scris Ștefan Popescu, pe pagina sa de Facebook.

Ștefan Popescu, despre Miruță: ”Nu înțelege nimic”

Miruță a precizat că pot exista interpretări conform cărora o astfel de prezență a României la sistemul de descurajare nucleară extinsă poate „irita mai tare vecinătatea”. Popescu a transmis însă că, după părerea sa, România a pierdut o oportunitate ”într-un context de evoluție a proiectului european către o formulă cu mai multe viteze”, asta din cauza faptului că ministrul Apărării ”nu înțelege nimic”.

”Chestiunea umbrelei nucleare este o chestiune în primul rând politică. România – și am ascultat explicațiile suprarealiste ale ministrului Radu Miruța (nu înțelege nimic) – a pierdut o oportunitate într-un context de evoluție a proiectului european către o formulă cu mai multe viteze. România mai evaluează (adică chestiunea se discută de peste un an, de la revenirea la Casa Albā a lui Donald Trump și noi nu avem o evaluare. Dar, aşa este, decidenții noştri au nevoie de calificare la locul de muncã), Polonia a sesizat oportunitatea. Nici cu americanii (de unde și frustrarea exprimată în scrisoarea foştilor ambasadori ai SUA), nici cu francezii pentru că mai evaluăm. Un leadership slab cum România nu a mai avut în ultimii 36 de ani”, a încheiat Ștefan Popescu.

