Prima pagină » Știri politice » România vrea să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil și nu cere derogări de la sancțiunile SUA, anunță ministrul Energiei

România vrea să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil și nu cere derogări de la sancțiunile SUA, anunță ministrul Energiei

Ruxandra Radulescu
11 nov. 2025, 21:59, Știri politice
România vrea să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil și nu cere derogări de la sancțiunile SUA, anunță ministrul Energiei
România vrea să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil și nu cere derogări de la sancțiunile SUA, anunță ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat marți seară la sancțiunile impuse de SUA rafinăriei rusești Lukoil și a precizat că România va aplica măsurile stabilite la nivel internațional și nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie impus de autorităţile de la Washington. Oficialul a precizat, de asemenea, că România trebuie să preia controlul gigantului rusesc pentru a asigura implementarea sancțiunilor și protejarea locurilor de muncă. 

Ministrul Bogdan Ivan a precizat că lucrează la cadrul legal necesar care să permită impunerea sancţiunilor şi continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, comercializarea produselor petroliere şi protejarea locurilor de muncă pentru cei 5.000 de angajaţi.

”Protejăm securitatea energetică a României şi aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil. Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autorităţile relevante, la crearea legislaţiei care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancţiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităţilor de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum şi de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieţei naţionale de combustibili”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

România vrea să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil și nu cere derogări de la sancțiunile SUA, anunță ministrul Energiei

România vrea să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil și nu cere derogări de la sancțiunile SUA, anunță ministrul Energiei

Ministrul Energiei: „România trebuie să preia controlul asupra companiei”

 ”O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autorităţile americane. Mai mult, voi susţine replicarea şi aplicarea unitară a sancţiunilor iniţiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene”, a menționat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a mai declarat că România „trebuie să preia controlul” gigantului rusesc Lukoil.

„România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaţionale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajaţi şi pentru a asigura stabilitatea şi securitatea sistemului energetic naţional”, a adăugat acesta.

FOTO: Facebook/ Mediafax

Recomandarea autorului:

Citește și

FLASH NEWS Carmen Uscatu spune că e presată să nu vorbească, după ce a dezvăluit incompatibilitatea vicepremierului lui Bolojan: „Sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm”
21:17
Carmen Uscatu spune că e presată să nu vorbească, după ce a dezvăluit incompatibilitatea vicepremierului lui Bolojan: „Sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm”
POLITICĂ Daniel Băluță promite o campanie electorală pe proiecte. Candidatul PSD: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană”
20:06
Daniel Băluță promite o campanie electorală pe proiecte. Candidatul PSD: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană”
POLITICĂ Daniel Băluță, detalii despre cursa pentru Capitală: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană. Sunt obișnuit să tratez, nu să atac”
20:04
Daniel Băluță, detalii despre cursa pentru Capitală: „Nu sunt într-o competiție cu o persoană. Sunt obișnuit să tratez, nu să atac”
CONTROVERSĂ CRONICA unui conflict așteptat între fondatoarele „Dăruiește Viață”, după numirea Oanei Gheorghiu în Guvernul Bolojan. Carmen Uscatu: „Așteptarea oamenilor era să facem un Spital. Nu un Guvern”/”I-am propus rolul de președinte onorific”
19:01
CRONICA unui conflict așteptat între fondatoarele „Dăruiește Viață”, după numirea Oanei Gheorghiu în Guvernul Bolojan. Carmen Uscatu: „Așteptarea oamenilor era să facem un Spital. Nu un Guvern”/”I-am propus rolul de președinte onorific”
EXTERNE A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029
18:20
A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029
ULTIMA ORĂ Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE
18:10
Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE
Mediafax
Un pod uriaș, recent inaugurat, s-a prăbușit în China. Momentul, surprins VIDEO
Digi24
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se căsători cu
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Momentul șocant în care un pod recent inaugurat în China pe o autostradă națională s-a prăbușit
Mediafax
Frații Pavăl, care dețin Dedeman, vor să preia magazinele Carrefour din România
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Cancan.ro
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Efectul Dunning-Kruger: de ce oamenii incompetenți se cred excepționali