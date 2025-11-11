Prima pagină » Știri externe » Bulgaria și Republica Moldova își caută salvarea în SUA la problema Lukoil. România – nicio decizie

Bulgaria și Republica Moldova își caută salvarea în SUA la problema Lukoil. România – nicio decizie

11 nov. 2025, 19:13, Știri externe
Bulgaria și Republica Moldova își caută salvarea în SUA la problema Lukoil. România - nicio decizie

Mai multe guverne din Europa și Orientul Mijlociu se grăbesc să rezolve problema operațiunilor Lukoil după ce Statele Unite au sancționat compania petrolieră rusească și, ulterior, a dat un aviz negativ pentru achiziția activelor de către Gunvor Group.

A doua cea mai mare companie petrolieră din Rusia controlează un vast imperiu care include câmpuri petroliere, rafinării și stații de alimentare cu combustibil, care se întinde din Orientul Mijlociu până în America de Nord. Marca de retail a Lukoil deține aproximativ 200 de stații de alimentare în New York, New Jersey și Pennsylvania, precizează Bloomberg.

China, India, Turcia și Brazilia renunță la petrolul rusesc

Primii trei cei mai mari importatori de produse petroliere rusești – China, India și Turcia – au renunțat parțial la importurile din Rusia. În cazul în care ne întrebăm dacă sancțiunile chiar funcționează, avem un exemplu clar. În prima jumătate a anului 2025, Rusia asigura 60% din livrările de petrol în Brazilia, țară dependentă de aceste importuri, dar până în luna octombrie, cota a scăzut la 17%. Mai mult, unul dintre cele mai mari zăcăminte de petrol din lume, West Qurna-2 din Irak, va fi oprit după 16 ani.

Bulgaria și Republica Moldova vor să naționalizeze activele Lukoil de la ei din țară

Mai multe țări fac lobby pe lângă Statele Unite pentru a acorda o licență care să permită continuarea activităților după data de 21 noiembrie. Până în prezent, Germania și Ungaria au primit scutire de la sancțiuni americane. După întâlnirea de vineri, 7 noiembrie, dintre Viktor Orban și Donald Trump la Casa Albă, partea maghiară a anunțat că Ungaria a obținut o scutire de un an de la sancțiunile impuse companiilor petroliere rusești. Germania a obținut și ea o scutire de șase luni pentru rafinăria Schwedt, deținută de Rosneft, care se află sub control guvernamental din 2022.

Oficialii din Bulgaria anunță că au început discuțiile cu Trezoreria SUA încă din momentul în care au fost implementate sancțiunile, în încercarea de a menține în funcțiune rafinăria de la Burgas. În timp ce președintele bulgar se luptă cu Parlamentul și serviciile secrete, presa de la Sofia dezvăluie că Bulgaria se pregătește să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil din Burgas și să o vândă unui nou proprietar, după ce compania petrolieră rusă a intrat sub sancțiuni americane.

Autoritățile din Moldova poartă, de asemenea, negocieri cu „Lukoil” privind posibilitatea achiziționării de la companie a unui depozit de combustibil care asigură funcționarea aeroportului Chișinău., a declarat Ministerul Energiei, Dorin Junghiețu.

Cum rezolvă România problema Lukoil?

În România? Nimic. Persoanele familiare cu situația au declarată că se ia în considerare solicitarea unei prelungiri a termenului limită din 21 noiembrie, deși până în prezent nimeni nu a făcut acest pas. Spre deosebire de abordarea din Bulgaria, naționalizarea activelor rusești, care includ rafinăria Petrotel, este considerată o ultimă soluție.

Lukoil are 10% din distribuția de carburanți și este al treilea cel mai mare jucător pe piața petrolieră din România, după OMV și Rompetrol. Dacă putem alimenta cu combustibil și de la alte benzinării, prețul o să fie însă o problemă. Instalația Petrotel deținută de Lukoil furnizează aproximativ 20% din combustibilul țării, declara Ana Otilia Nuțu, analist energetic la think-tank-ul Expert Forum. O închidere a acestei rafinării ar duce la creșterea prețurilor, spune Nuțu. Ministrul Energiei din România, Bogdan-Gruia Ivan, a declara pentru POLITICO că Bucureștiul este „pregătit” operațional pentru orice scenariu.

Prețurile au crescut brusc de când Donald Trump a anunțat sancțiuni asupra companiilor Lukoil și Rosneft. În timp ce majoritatea statelor europene vizate de sancțiunile impuse Lukoil fac tot ce este posibil pentru a rezolva problema energetică, România parcă stă fără nici o reacție.

