Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii

Ruxandra Radulescu
11 nov. 2025, 17:45, Știri externe
Foto: Mediafax

Brazilia a început să reducă importurile achizițiile de motorină din Rusia, în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii. Deși țara de pe continentul sud-american este unul dintre primii 10 cei mai mari producători de petrol din lume, importă o treime din motorina necesară, din cauza lipsei capacităților de rafinare. 

În 2024, Brazilia era una dintre națiunile dependente de motorina rusească, cu importuri în valoare de 5,4 miliarde de dolari, o creștere considerabilă față de 2022, când achizițiile de combustibil erau de 95 de milioane de dolari, transmite The Financial Times.

Sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii asupra exportului de combustibil din Rusia, au generat o scădere tot mai accelerată a achizițiilor.

În prima jumătate a anului 2025, Rusia asigura 60% din aceste livrări, dar până în octombrie cota sa a scăzut la 17%.

China refuză să cumpere combustibil din Rusia

În plus, compania de stat chineză Yanchang Petroleum a refuzat să cumpere petrol rusesc în noua licitație pentru livrări din decembrie până în februarie, informează Reuters.

Potrivit traderilor, decizia este legată de intensificarea sancțiunilor occidentale împotriva industriei petroliere rusești, inclusiv a celor mai mari exportatori.

Statele evită achiziția de petrol rusesc de teama de sancțiunilor secundare

De teama sancțiunilor secundare, companiile chineze și indiene au început să evite tranzacțiile cu Moscova, deși Yanchang cumpăra anterior regulat petrol din sortimentele ESPO și Sokol.

Yanchang este unul dintre cei mai mari procesatori din China, rafinând 348 de mii de barili pe zi. În ciuda legăturilor economice persistente cu Rusia, chiar și Beijingul începe să resimtă presiunea sancțiunilor occidentale.

FOTO: Mediafax

