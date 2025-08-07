Rusia a interzis IMPORTUL de ovine și caprine din România

Agenția Federală pentru Siguranța Agroalimentară și Veterinară, Rosselhoznadzor, a interzis importul și tranzitul de ovine și caprine din Bulgaria și România, începând cu data de 5 august, din cauza focarelor de variolă ovină şi caprină din aceste țări, transmite serviciul de presă al agenției.

Rosselhoznadzor a invocat datele Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, potrivit cărora, începând cu 20 iulie 2025, în Bulgaria au fost înregistrate 11 focare, iar începând cu 17 iulie 2025, în România – șapte.

Interdicția se aplică și cărnii acestor animale, produselor lactate, furajelor de origine animală, materiei prime și produselor obținute în urma sacrificării ovinelor și caprelor, precum și echipamentelor utilizate pentru întreținerea, sacrificarea și prelucrarea acestora.

Rosselhoznadzor a menționat că nu a primit nicio informație cu privire la măsurile luate de serviciile veterinare ale acestor țări, Bulgaria şi România, cu privire la prevenirea, răspândirea și eradicarea bolii.

Foto: envato

