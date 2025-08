Din ce este făcut, de fapt, parizerul secuiesc Szekely Falat. Dragoș Pătraru a rămas fără cuvinte când a citit eticheta

Dragoș Pătraru a analizat nouă sortimente de parizer existente pe piață. După ce analizat mai multe sortimente în care a găsit difosfați, agenți de îngroșare: alginat de sodiu, arome, antioxidant, acid ascorbic, conservanți, ca nitritul de sodiu, acesta a citit eticheta unui parizer secuiesc. Acest parizer nu avea nitriți de sodiu, stabilizatori, conservanți sau alte arome adăugate, pe etichetă. Este vorba despre parizerul secuiesc Szekely Falat. Dragoș Pătraru a rămas fără cuvinte când a citit eticheta.

„Avem și așa, Zekely Falat, parizer secuiesc, de pui, de la Autentic Meat, din România. Acesta se vinde așa, bucăți ambulate individual. Bucata asta are 296 de grame, avem și o mențiune, și anume, că această firmă vinde mezeluri fără E-uri. Produs fiert, afumat, cu fum natural din lemn de fag. Ingrediente: piept de pui 81%, origine UE, ăștia au luat-o razna, 81%? Faceți și voi ca ăștia: 20-30% maximum! Slănină 14%, origine UE, apă sare, condimente naturale. Nu conține nitrit de sodiu adăugat, poate conține din surse naturale. Uau, stai să mă mai uit o dată! Deci ăsta nu are stabilizatori, conservanți, arome. Da, nu așa se face, de ce mi l-ai adus pe acesta? Eu cred că nici nu rezistă la raft. OK? 0,39 grame de glucide, 15,8 grame de proteine și 1,9 grame de sare. 16 grame de proteină la suta de grame, ăsta, spre exemplu, are 2 grame de proteină”, a declarat Dragoș Pătraru la Starea Sănătății.