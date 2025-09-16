Prima pagină » Știri politice » Scandal pe alegerile din Capitală înainte să înceapă: AUR a depus plângere la Parchet și AEP pentru depășirea termenul de organizare a alegerilor

16 sept. 2025, 22:04, Știri politice
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus plțngeri la Parchet și AEP pentru depășirea termenului de organizare a alegerilor.

„Astăzi, AUR a depus un denunț penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva reprezentanților Guvernului și AEP, pentru abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale”, au transmis, într-un comunicat de presă, reprezentanții partidului.

Termenul legal pentru stabilirea unei date de organizare a alegerilor a expirat pe 3 septembrie, mai spune reprezentanții AUR.

„Aceștia (Guvernul și AEP- n. red.) au blocat intenționat organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși mandatul lui Nicușor Dan a încetat pe 26 mai 2025, iar termenul legal a expirat pe data de 3 septembrie.

Denunțul a fost transmis electronic, întrucât, prin decizia Adunării Generale a Procurorilor, relațiile cu publicul și audiențele sunt suspendate, iar toate sesizările se înregistrează exclusiv online.

„Într-un stat democratic, dreptul românilor de a-și alege primarul nu poate fi ignorat sau amânat. Vom merge până la capăt. Legea trebuie respectată”, mai transmite sursa citată.

