Scandalul PSD-USR pe trotinetă continuă. După ce a ajuns subiect de glume USR-iste pentru că a venit la Parlament cu o trotinetă medicinală, senatorul Zamfir deplânge politizarea „simbolului copilăriei”

După ce deputatul USR Emanuel Ungureanu l-a ironizat miercuri pe Daniel Zamfir pentru că a venit în Parlament cu o trotinetă ortopedică, acum senatorul PSD deplânge public politizarea „simbolului copilăriei”.

Zamfir, ținta glumelor după ce a venit în Parlament cu o trotinetă medicinală

Miercuri, senatorul PSD a ajuns în Parlament, la Comisia reunită de buget, cu o trotinetă medicinală, după o intervenţie suferită la picior. Recunoscut pentru ironiile sale la adresa USR-ului, Zamfir a ajuns chiar el subiect de glumă, după ce deputatul USR, Emanuel Ungureanu, s-a amuzat pe seama situaţiei: „Ziceai că useriștii sunt tăcâniți mai… Fir-ați ai dracu’ să fii de trotinetist progresist ce ești”, a reacţionat Ungureanu.

Senatorul USR deplânge politizarea „simbolului copilăriei”

Joi, Zamfir s-a prezentat în Parlament în aceleași condiții și a ținut un discurs despre politizarea „simbolului copilăriei”, trotineta, după ce a fost ironizat de USR.

”Hai să vă zic ceva, știți ce mi se pare, cum să zic… urât?! Băi, trotineta, simbolul copilăriei, al copilăriei tuturor, mă, din păcate, ăștia care au politizat trotineta au stricat, așa, un vis al copilăriei. Acum, despre „trotinetiști” se vorbește așa… nu știu, au politizat trotineta”, a declarat Daniel Zamfir, în Parlament.

AUTORUL RECOMANDĂ