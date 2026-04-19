Se consideră Ilie Bolojan ”dictator”? Ce răspuns a dat când a fost întrebat în direct despre eticheta pe care ar avea-o în spațiul public

Ilie Bolojan a fost întrebat, în contextul criticilor venite din partea unor partide politice, dacă poate fi considerat un „dictator”, etichetă folosită în spațiul public de adversari politici.

Șeful Guvernului a respins ferm aceste acuzații și a susținut că deciziile din executiv și din coaliție sunt rezultatul unui proces de negociere și consens.

„Ideea de dictator nu stă în picioare”

„Așa cum s-a văzut la toate discuțiile la care am participat în ședințele de guvern și de coaliție, mi-am susținut punctele de vedere întotdeauna, dar nu înseamnă că punctele mele au fost cele care au fost adoptate la final, dacă nu aș fi un om al dialogului și al înțelegerii, nu ar fi fost deciziile luate prin consens, deci ideea asta de dictator nu stă în picioare”, a declarat Ilie Bolojan.

„Autoritatea este un instrument de lucru”

Acesta a insistat că, în funcțiile publice, autoritatea este necesară pentru implementarea deciziilor, însă a făcut o distincție clară între exercitarea acesteia și comportamentele autoritare.

„Cred că un om care este pe o funcție publică indiferent unde este trebuie să aibă autoritatea dar și seriozitatea de a face lucrurile, pentru că altfel autoritatea este un instrument de lucru, dacă o ai poți să realizezi ceva, dacă nu o ai nu ai cum să împingi lucrurile, dar una este să ai autoritate și alta este să fii un dictator”, a mai afirmat premierul.