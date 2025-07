Liderii PSD, PNL, USR și UDMR se reunesc într-o ședință de coaliție, miercuri, la ora 09:00. Întâlnirea are loc la Palatul Victoria și este prima ședință a coaliției de la instalarea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

UPDATE

Sorin Grindeanu a plecat de la ședința Coaliției și va face declarații de la Parlament, la ora 13.00. Ceilalți reprezentanți ai PSD au rămas la discuțiile de la Guvern.

Potrivit informațiilor Gândul, liderii coaliției discută despre propunerea privind suspendarea proiectelor de investiții prin programul guvernamental „Anghel Salingy”, mărul discordiei între PSD și premier.

Surse politice afirmă că se ia în calcul să nu se mai suspende automat, ci se va face o analiză a fiecărui proiect.

Reamintim că Bolojan a explicat că un procent de 35% din proiectele cu finanţare prin Programul Naţional Anghel Saligny ar urma să continue.

„La propunerea Ministerului s-a luat această decizie – ca proiectele pe drumuri care sunt într-o proporţie de 80% deja realizate, iar la componenta de apă, canalizare şi gaz, cele care sunt într-o fază de peste 40% să fie continuate ca să putem finaliza ceva în acest an. Dacă ar fi să intersectăm aceste proiecte, ar însemna că 35% din proiectele pe Anghel Saligny ar urma să continue. Deci, am procedat atât legal pentru că nu mai erau finanţări, dar şi făcând o prioritizare care se bazează pe graficul de realizare. Cu cât am realizat mai mult, cu atât le putem termina”, a spus Bolojan.