Prima pagină » Știri politice » Ședință cu miză uriașă la CCR. Judecătorii analizează proiectul pensiilor magistraților. Bolojan amenință că își dă demisia dacă legea nu trece de CCR

Ședință cu miză uriașă la CCR. Judecătorii analizează proiectul pensiilor magistraților. Bolojan amenință că își dă demisia dacă legea nu trece de CCR

Alexandru Tudor
24 sept. 2025, 07:00, Știri politice
Ședință cu miză uriașă la CCR. Judecătorii analizează proiectul pensiilor magistraților. Bolojan amenință că își dă demisia dacă legea nu trece de CCR

Judecătorii Curții Constituționale a României analizează miercuri, de la ora 10.00, cele nouă sesizări depuse împotriva celor cinci proiecte care fac parte din al doilea pachet de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan. Cea mai importantă dintre ele este cea referitoare la pensiile magistraților, sesizare de neconstituționalitate care a venit din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Proiectul prevede, în principal, ca valoarea pensiei magistraților să nu depășească 70% din ultimul salariu net încasat și vârsta de pensionare să crească treptat la 65 de ani în următorii 10 ani.

În sesizarea sa, ÎCCJ susține că proiectul încalcă 37 de decizii obligatorii ale CCR și numeroase principii fundamentale ale statului de drept.

Principalele motive de neconstituționalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securității juridice, al legalităţii şi  neretroactivității legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituţionale substanţiale referitoare la condiţiile în care guvernul îşi poate asuma răspunderea, precum şi a numeroase decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, cât şi normele de tehnică legislative”, se arată în sesizarea ÎCCJ.

„Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”

Decizia CCR în cazul acestui proiect devine una importantă în contextul amenințărilor cu demisia ale premierului Ilie Bolojan. Mai exact, acesta dat de înțeles de mai multe ori că își va depune mandatul în cazul în care reforma sa nu va trece de CCR.

Eu sper că, respectând toate deciziile Curţii, respectând legislaţia, argumentând cât mai bine, acest pachet are şanse mari să treacă de Curtea Constituţională.

Al doilea lucru: dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, a declarat Ilie Bolojan în august.

Cine a depus celelate contestații la CCR

Celalte opt sesizări analizate miercuri de CCR vizează celelate patru proiecte din al doilea pachet de măsuri fiscale, pentru care Ilie Bolojan și-a angajat răspundere în Parlament.

Mai exact, este vorba despre:

  • Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
  • Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  • Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome
  • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Pentru fiecare în parte au fost depuse câte două sesizări. Una dintre ele vine din partea senatorilor din Grupul AUR, în timp ce a doua a fost depusă de deputați ai Grupului AUR, Grupului S.O.S. România și Grupului POT.

FOTO: Profimedia

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

PSD pune o condiție pentru a nu vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Ce trebuie să facă „mâine” ministrul Mediului

Sorin Grindeanu: „Românii vor avea, în continuare, acces la 17 ALIMENTE de BAZĂ la prețuri mai mici!”

Reacția lui Alexandru Nazare, după ce ANAF a descoperit o FRAUDĂ de sute de milioane de lei în domeniul ride-sharing

Mediafax
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
Digi24
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Cancan.ro
A ascuns până în ultima clipă! Vedeta PRO TV a născut gemeni în mare secret!
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Rămânem fără pensii peste 5-10 ani? Un economist spune cum vede colapsul sistemului și ce soluții sunt: „e un termen optimist”
Mediafax
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Click
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Cine este fotbalistul care a murit în SUA, chiar înainte de a se întoarce în România! Ciprian avea doar 20 de ani și era legitimat la CFR Cluj
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Duster Pick-Up, între critici și utilitate reală: ce cred românii, de fapt?
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Succesiunea după deces. Moștenitorii pot ceda tot, direct la notar. Actul este ireversibil
Evz.ro
Ce sport e potrivit pentru fiecare zodie în parte
A1
Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă: „Dacă îmi dădea doctorița să mănânc pământ de pe jos, pământul ăla mâncam”
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Dan Helciug, despre Eurovision: "Este un show politic, nu este un concurs artistic". Artistul sparge TĂCEREA și spune tot ce s-a întâmplat în spatele scenei. A trăit momente pe care nu le poate uita. Iată ce NU s-a văzut la televizor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
O ciupercă patogenă extrem de periculoasă pentru oameni are o armă secretă