ȘEDINȚĂ la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat și Reuniunea Grupurilor Parlamentare PSD vor avea loc luni, începând cu ora 14.00. Tot luni, începând cu ora 10, va avea loc ședința Biroului Executiv PNL. Întâlnirile a fost anunțate încă de duminică de reprezentanții partidelor.

Liberalii organizează luni, de la ora 10, o ședință a Biroului Politic Executiv. La ședință a fost invitat și va participa liderul PPE, Manfred Weber.

De asemenea, Biroul Permanent Național al PSD și Reuniunea Grupurilor Parlamentare PSD vor avea loc luni, de la ora 14.00.

