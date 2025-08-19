Șeful NATO, despre oferta lui Trump pentru pacea în Ucraina: „Un pas important care ar putea aduce Rusia la masa negocierilor”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că propunerea președintelui american Donald Trump privind garanțiile de securitate pentru Ucraina reprezintă o „schimbare majoră” în eforturile de pace, precizând că implicarea SUA ar putea aduce Rusia la masa negocierilor.

Rutte a salutat eforturile lui Trump de a „ieși din impas” și de a-l aduce pe președintele rus Vladimir Putin la masa negocierilor, considerând că inițiativa americană ar putea marca un pas semnificativ în procesul de pace pentru Ucraina.

„Faptul că ați spus «Sunt dispus să particip la garanțiile de securitate» este un pas important, este cu adevărat o descoperire și face toată diferența. Așadar, vă mulțumesc și pentru asta”, i-a spus Rutte lui Trump, potrivit CNN.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri multilaterale la Casa Albă, la care au participat președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni.

Anterior, în Biroul Oval, președintele american nu a exclus posibilitatea ca SUA să trimită trupe în Ucraina pentru a asigura respectarea unui eventual acord de pace.

„Vă vom anunța asta, poate mai târziu astăzi”, a afirmat Trump.

Încep pregătirile pentru o întâlnire între Putin și Zelenski

Președintele american Donald Trump a anunțat pe platforma sa Truth Social că au început aranjamentele pentru o întâlnire între liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va fi urmată de o discuție trilaterală la Casa Albă.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu oaspeți distinși: președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei, președintele Emmanuel Macron al Franței, președintele Alexander Stubb din Finlanda, prim-ministra Giorgia Meloni a Italiei, prim-ministrul Keir Starmer al Regatului Unit, cancelarul Friedrich Merz al Germaniei, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte”, a scris Trump.

Întâlnirea inițială s-a încheiat cu o discuție suplimentară în Biroul Oval, în cadrul căreia s-au abordat garanțiile de securitate pentru Ucraina, care urmează să fie furnizate de țările europene, în coordonare cu Statele Unite.

„Toată lumea este foarte mulțumită de posibilitatea PĂCII pentru Rusia și Ucraina”, a mai scris Trump.

La finalul reuniunilor, Trump a contactat telefonic președintele Putin pentru a începe pregătirile unei întâlniri între acesta și Zelenski, urmând ca ulterior să aibă loc o trilaterală la care vor participa ambii președinți și el însuși.

„Din nou, acest pas a fost unul foarte bun, în contextul unui război care durează de aproape patru ani”, a mai afirmat liderul american.