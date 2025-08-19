Prima pagină » Știri politice » Șeful NATO, despre oferta lui Trump pentru pacea în Ucraina: „Un pas important care ar putea aduce Rusia la masa negocierilor”

Șeful NATO, despre oferta lui Trump pentru pacea în Ucraina: „Un pas important care ar putea aduce Rusia la masa negocierilor”

Denis Andrei
19 aug. 2025, 09:58, Știri politice
Șeful NATO, despre oferta lui Trump pentru pacea în Ucraina: „Un pas important care ar putea aduce Rusia la masa negocierilor”
Foto: Profimedia images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că propunerea președintelui american Donald Trump privind garanțiile de securitate pentru Ucraina reprezintă o „schimbare majoră” în eforturile de pace, precizând că implicarea SUA ar putea aduce Rusia la masa negocierilor.

Rutte a salutat eforturile lui Trump de a „ieși din impas” și de a-l aduce pe președintele rus Vladimir Putin la masa negocierilor, considerând că inițiativa americană ar putea marca un pas semnificativ în procesul de pace pentru Ucraina.

„Faptul că ați spus «Sunt dispus să particip la garanțiile de securitate» este un pas important, este cu adevărat o descoperire și face toată diferența. Așadar, vă mulțumesc și pentru asta”, i-a spus Rutte lui Trump, potrivit CNN.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri multilaterale la Casa Albă, la care au participat președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni.

Anterior, în Biroul Oval, președintele american nu a exclus posibilitatea ca SUA să trimită trupe în Ucraina pentru a asigura respectarea unui eventual acord de pace.

„Vă vom anunța asta, poate mai târziu astăzi”, a afirmat Trump.

Încep pregătirile pentru o întâlnire între Putin și Zelenski

Președintele american Donald Trump a anunțat pe platforma sa Truth Social că au început aranjamentele pentru o întâlnire între liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va fi urmată de o discuție trilaterală la Casa Albă.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu oaspeți distinși: președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei, președintele Emmanuel Macron al Franței, președintele Alexander Stubb din Finlanda, prim-ministra Giorgia Meloni a Italiei, prim-ministrul Keir Starmer al Regatului Unit, cancelarul Friedrich Merz al Germaniei, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte”, a scris Trump.

Întâlnirea inițială s-a încheiat cu o discuție suplimentară în Biroul Oval, în cadrul căreia s-au abordat garanțiile de securitate pentru Ucraina, care urmează să fie furnizate de țările europene, în coordonare cu Statele Unite.

„Toată lumea este foarte mulțumită de posibilitatea PĂCII pentru Rusia și Ucraina”, a mai scris Trump.

La finalul reuniunilor, Trump a contactat telefonic președintele Putin pentru a începe pregătirile unei întâlniri între acesta și Zelenski, urmând ca ulterior să aibă loc o trilaterală la care vor participa ambii președinți și el însuși.

„Din nou, acest pas a fost unul foarte bun, în contextul unui război care durează de aproape patru ani”, a mai afirmat liderul american.

Citește și

POLITICĂ Sindicatele din învăţământ îl acuză pe premierul Bolojan că DEZINFORMEAZĂ când spune că norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani
10:48
Sindicatele din învăţământ îl acuză pe premierul Bolojan că DEZINFORMEAZĂ când spune că norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani
POLITICĂ Magistrații au și mai multe semne de întrebare, după discuțiile cu Bolojan: „Premierul nu a putut indica niciun element obiectiv și cuantificabil”
10:39
Magistrații au și mai multe semne de întrebare, după discuțiile cu Bolojan: „Premierul nu a putut indica niciun element obiectiv și cuantificabil”
GUVERN Ședință de Guvern extraordinară. Executivul va adopta OUG pentru suspendarea unor investiții
10:35
Ședință de Guvern extraordinară. Executivul va adopta OUG pentru suspendarea unor investiții
POLITICĂ Trump, surprins într-o fotografie discutând cu Putin „pe SPEAKER” în Biroul Oval, chiar înainte de întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni
09:09
Trump, surprins într-o fotografie discutând cu Putin „pe SPEAKER” în Biroul Oval, chiar înainte de întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni
POLITICĂ Oana Țoiu, într-un maraton de momente stânjenitoare în direct la TV. A încurcat prenumele lui Zelenski cu cel al lui Putin
08:34
Oana Țoiu, într-un maraton de momente stânjenitoare în direct la TV. A încurcat prenumele lui Zelenski cu cel al lui Putin
ANALIZĂ EXCLUSIV Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea MULTINAȚIONALELOR
08:00
Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea MULTINAȚIONALELOR
Mediafax
Câți ani ar trebui să economisească un tânăr pentru a-și cumpăra un apartament fără credit?
Digi24
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la voi, mâncăm tot!”
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! Au cerut emiterea unui ordin de protecție
Click
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Viaţa în chirie a devenit prea scumpă pentru localnicii din Ibiza. Oamenii trăiesc în rulote sau corturi
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Ea este Alexandra, românca de 36 de ani, care și-a pierdut viața după ce a căzut 200 de metri pe un ghețar, în Italia
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
300 de obiecte misterioase au fost găsite în Univers
Capital.ro
Doliu în România. Un mare jurnalist și realizator s-a stins: Un povestitor care a știut să aducă lumea mai aproape de noi…
Evz.ro
Sunt „pensii speciale” și în Europa. Dar acolo beneficiarii latră
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
RadioImpuls
TOAMNA vine mai devreme? Ultimele zile din august 2025 aduc temperaturi uşor sub cele obişnuite, în cea mai mare parte a ţării. ANUNȚUL meteorologilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unele animale au pupile orizontale?
ACTUALITATE Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de PROTECȚIE, după ce ar fi fost terorizați de un individ. PRIMA REACȚIE a prezentatorului
11:22
Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de PROTECȚIE, după ce ar fi fost terorizați de un individ. PRIMA REACȚIE a prezentatorului
ACTUALITATE Ilie Bolojan, întrevedere cu Procurorul General pe tema REFORMEI din justiție
11:17
Ilie Bolojan, întrevedere cu Procurorul General pe tema REFORMEI din justiție
METEO ANM anunță o lună septembrie cu temperaturi neașteptate. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
11:10
ANM anunță o lună septembrie cu temperaturi neașteptate. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Cabana BABELE, aflată la cota 2.200 în inima Bucegilor, scoasă la vânzare. Locația s-ar putea transforma într-unul hotel exclusivist. Cât costă
11:09
Cabana BABELE, aflată la cota 2.200 în inima Bucegilor, scoasă la vânzare. Locația s-ar putea transforma într-unul hotel exclusivist. Cât costă
ACTUALITATE Valentin Stan: „Oamenii care sunt chemați la Casa Albă fac ce vrea președintele SUA. RĂZBOIUL s-a terminat”
11:00
Valentin Stan: „Oamenii care sunt chemați la Casa Albă fac ce vrea președintele SUA. RĂZBOIUL s-a terminat”
ECONOMIE Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Rombul financiar este o metodologie prin care reușim să ne setăm un obiectiv”
10:56
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Rombul financiar este o metodologie prin care reușim să ne setăm un obiectiv”