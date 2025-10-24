Și în timpul vizitei la Iași, Nicușor Dan se gândește la Ucraina. A anunțat liderii europeni că susține sancțiunile împotriva Rusiei

Chiar și în timpul vizitei sale la Iași, Nicușor Dan rămâne cu gândul la Ucraina. Prezent la „Coaliția Voinței”, prezidată de premierul britanic Keir Starmer, cu președintele Volodimir Zelenski, el a transmis un mesaj clar: frontierele nu pot fi schimbate prin forță, iar Rusia trebuie determinată prin presiune diplomatică și economică să înceteze agresiunea militară. A anunțat totodată liderii europeni că și România susține sancțiunile împotriva Lukoil și Rosneft.

„Am convenit în unanimitate că noile sancțiuni anunțate de președintele Trump împotriva Lukoil și Rosneft, alături de cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni pe care l-am adoptat ieri în cadrul Consiliului European, vor spori presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război. ”, scrie Dan pe X.

De partea cealaltă a monitorului era Zelenski, în direct din Marea Britanie. Președintele Ucrainei s-a întâlnit cu Regele Charles al III-lea.