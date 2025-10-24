Prima pagină » Știri politice » Și în timpul vizitei la Iași, Nicușor Dan se gândește la Ucraina. A anunțat liderii europeni că susține sancțiunile împotriva Rusiei

Și în timpul vizitei la Iași, Nicușor Dan se gândește la Ucraina. A anunțat liderii europeni că susține sancțiunile împotriva Rusiei

24 oct. 2025, 21:21, Știri politice
Și în timpul vizitei la Iași, Nicușor Dan se gândește la Ucraina. A anunțat liderii europeni că susține sancțiunile împotriva Rusiei

Chiar și în timpul vizitei sale la Iași, Nicușor Dan rămâne cu gândul la Ucraina. Prezent la „Coaliția Voinței”, prezidată de premierul britanic Keir Starmer, cu președintele Volodimir Zelenski, el a transmis un mesaj clar: frontierele nu pot fi schimbate prin forță, iar Rusia trebuie determinată prin presiune diplomatică și economică să înceteze agresiunea militară. A anunțat totodată liderii europeni că și România susține sancțiunile împotriva Lukoil și Rosneft.

„Am convenit în unanimitate că noile sancțiuni anunțate de președintele Trump împotriva Lukoil și Rosneft, alături de cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni pe care l-am adoptat ieri în cadrul Consiliului European, vor spori presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război. ”, scrie Dan pe X.

De partea cealaltă a monitorului era Zelenski, în direct din Marea Britanie. Președintele Ucrainei s-a întâlnit cu Regele Charles al III-lea.

Mulțumesc Majestății Sale și întregului Regat Unit pentru sprijinul neclintit acordat poporului nostru, pentru apelurile publice puternice în sprijinul Ucrainei și pentru realizarea păcii în țara noastră”, scrie Zelenski pe X.

Citește și

VIDEO Nicușor Dan a avertizat că majorarea salariului minim pe economie ar putea duce la PIERDEREA locurilor de muncă
22:02
Nicușor Dan a avertizat că majorarea salariului minim pe economie ar putea duce la PIERDEREA locurilor de muncă
DEZVĂLUIRI Tăcerea care-l incriminează. NICIO REACȚIE din partea lui Ilie Bolojan după DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la vila din Gogol, ocupată ABUZIV. Premierul și Guvernul REFUZĂ să ofere explicații cu privire la ILEGALITATEA comisă
19:39
Tăcerea care-l incriminează. NICIO REACȚIE din partea lui Ilie Bolojan după DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la vila din Gogol, ocupată ABUZIV. Premierul și Guvernul REFUZĂ să ofere explicații cu privire la ILEGALITATEA comisă
FLASH NEWS Grindeanu nu-l iartă pe Bolojan: „Când te ții de orgoliu, nu știu dacă e cea mai bună soluție”
19:29
Grindeanu nu-l iartă pe Bolojan: „Când te ții de orgoliu, nu știu dacă e cea mai bună soluție”
CONTROVERSĂ Ironie politică. Nicușor Dan, în vizită la teatrul lovit de măsurile lui Bolojan
18:59
Ironie politică. Nicușor Dan, în vizită la teatrul lovit de măsurile lui Bolojan
EXTERNE Noul premier al Republicii Moldova, urmărit de CONTROVERSE. Deține trei cetățenii, printre care și cea română, plus conturi în offshore-uri
18:25
Noul premier al Republicii Moldova, urmărit de CONTROVERSE. Deține trei cetățenii, printre care și cea română, plus conturi în offshore-uri
POLITICĂ Un consilier local a ameninţat cu bătaia mai mulți copii, într-o cameră de hotel. Ulterior și-a cerut scuze pe Facebook
17:58
Un consilier local a ameninţat cu bătaia mai mulți copii, într-o cameră de hotel. Ulterior și-a cerut scuze pe Facebook
Mediafax
Un român a cerut intrarea în insolvență personală pentru datorii de 500.000 de euro!
Digi24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Cancan.ro
Cele 2 zodii care vor avea grave probleme de sănătate în noiembrie 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: 'Mergeți la control!'
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Cum a trecut Trump de la planurile privind un nou summit la Budapesta la impunerea de sancțiuni Rusiei. Dezvăluiri de culise
Mediafax
O țară NATO reintroduce serviciul militar obligatoriu
Click
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Digi24
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
Cancan.ro
NASA, în alertă! O cometă uriașă amenință Pământul
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Momentul în care o mașină este strivită de un TIR scăpat de sub control, în localitatea Drăgușeni! Șoferul mașinii și pasagerul au murit PE LOC
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Călin Georgescu i-a cucerit pe români. Joacă sau nu teatru fostul candidat? Theodor Paleologu: Îl preferam pe Vadim
Evz.ro
Simona Halep și-ar fi pierdut o treime din avere. Nota de plată a venit după retragerea din tenis
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat de acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de tragedie. Nici părinții nu au sesizat asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Calculele greșite ale șefului armatei germane înainte de Primul Război Mondial. De ce credea că Germania nu mai are timp?
VIDEO Nicuşor Dan e optimist. Şeful statului estimează că problemele legate de reforma pensiilor MAGISTRAȚILOR se vor rezolva „în două-trei săptămâni”
22:23
Nicuşor Dan e optimist. Şeful statului estimează că problemele legate de reforma pensiilor MAGISTRAȚILOR se vor rezolva „în două-trei săptămâni”
POLITICĂ CTP se dezlănțuie la adresa lui Nicușor Dan: Caricatura de Xi Jinping, susținător al mafiei magistraților
22:20
CTP se dezlănțuie la adresa lui Nicușor Dan: Caricatura de Xi Jinping, susținător al mafiei magistraților
EXTERNE Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a ordonat desfășurarea portavionului Gerald Ford, crescând drastic numărul navelor în regiunea Americii de Sud
22:18
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a ordonat desfășurarea portavionului Gerald Ford, crescând drastic numărul navelor în regiunea Americii de Sud
HOROSCOP Zodiile cu înțelepciune atemporală și har nesfârșit: au o conștientizare și o empatie înnăscute
22:02
Zodiile cu înțelepciune atemporală și har nesfârșit: au o conștientizare și o empatie înnăscute
VIDEO Nicușor Dan reacționează la atacurile dintre liderii PSD și premierul Bolojan: „Cred că ar putea să se ABȚINĂ”
21:48
Nicușor Dan reacționează la atacurile dintre liderii PSD și premierul Bolojan: „Cred că ar putea să se ABȚINĂ”
HOROSCOP Neptun retrograd în Pești până în ianuarie 2026. Zodiile care se confruntă cu trecutul și cu adevărul financiar
21:28
Neptun retrograd în Pești până în ianuarie 2026. Zodiile care se confruntă cu trecutul și cu adevărul financiar