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PNL acuză PSD că a decis „adâncirea și prelungirea crizei politice”, după ce social-democrații au anunțat că nu vor susține Guvernul Mureșan

PNL acuză PSD că a decis „adâncirea și prelungirea crizei politice”, după ce social-democrații au anunțat că nu vor susține Guvernul Mureșan
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Partidul Național Liberal acuză conducerea PSD că a decis „adâncirea și prelungirea crizei politice”, după ce social-democrații au anunțat că nu vor susține în Parlament un Guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Decizia PSD a fost luată luni, în cadrul conducerii partidului.

PNL susține că argumentele invocate de social-democrați pentru respingerea viitorului Executiv sunt „manipulatoare și, parțial, mincinoase”.

Partidul Național Liberal constată că 𝐥𝐢𝐝𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐏𝐒𝐃 𝐚𝐮 𝐡𝐨𝐭𝐚̆𝐫𝐚̂𝐭 𝐚𝐝𝐚̂𝐧𝐜𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐬̦𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐮𝐧𝐠𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐳𝐞𝐢 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐞, cu riscuri pentru România, prin decizia de a nu susține un guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan pe baza unor argumente manipulatoare și, parțial, mincinoase.
𝐓𝐢𝐦𝐩 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐮 𝐥𝐮𝐧𝐢 𝐝𝐞 𝐳𝐢𝐥𝐞, 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐏𝐒𝐃 𝐬-𝐚 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢𝐭 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐚 𝐠𝐚̆𝐬𝐢 𝐨 𝐫𝐞𝐳𝐨𝐥𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐳𝐚 𝐩𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐧𝐬̦𝐚𝐭-𝐨, iar acum impune parlamentarilor social-democrați să respingă o soluție corectă pentru țară, decisă de președintele României”, a transmis PNL.

PNL: PSD trebuia să analizeze programul și echipa guvernamentală

Liberalii afirmă că PSD ar fi trebuit să ia o decizie privind învestirea Guvernului Mureșan numai după analizarea programului de guvernare, a echipei propuse și a soluțiilor pentru problemele cu care se confruntă România.

Dacă era de bună-credință și preocupat de interesul țării, PSD ar fi trebuit să ia o decizie privind învestirea unui guvern Mureșan doar după analizarea programului de guvernare, a echipei propuse de premierul desemnat și a soluțiilor concrete pentru problemele cu care se confruntă țara noastră”, transmite PNL.

Liberalii avertizează asupra riscurilor prelungirii crizei

PNL mai susține că prelungirea incertitudinii politice are riscuri suplimentare pentru România și acuză PSD că, prin respingerea unui nou guvern, își asumă inclusiv riscul degradării ratingului de țară.

Prin respingerea unui nou guvern cu argumente populiste, prin prelungirea crizei și prin promisiunea revenirii la politicile iresponsabile din anii trecuți, PSD își asumă riscul degradării ratingului de țară”, afirmă liberalii.

PNL susține că toate partidele parlamentare trebuie să analizeze programul și componența Guvernului propus înainte de a lua o decizie definitivă privind votul de învestitură.

”În aceste condiții, 𝐏𝐍𝐋 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚̆ 𝐜𝐚̆ 𝐭𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐞𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐮 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭̦𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐚 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭̦𝐚 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐬, precum și consecințele prelungirii crizei, înainte de a lua o decizie definitivă asupra votului de învestitură.
𝐏𝐍𝐋 𝐬𝐮𝐬𝐭̦𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐦𝐞𝐫𝐬𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐦𝐧𝐚𝐭 de a prezenta, în termenul constituțional, programul de guvernare și lista miniștrilor”, a mai transmis PNL.
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