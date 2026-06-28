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Siegfried Mureșan răspunde atacurilor PSD și susține că social-democrații ”vor ține mereu România la marginea Europei”

Siegfried Mureșan răspunde atacurilor PSD și susține că social-democrații ”vor ține mereu România la marginea Europei”
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Siegfried Mureșan, propunerea susținută de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, a reacționat după criticile lansate în ultimele zile de lideri ai PSD la adresa sa. Acesta acuză Partidul Social Democrat că are o problemă cu parcursul său european și susține că formațiunea ține România „la marginea Europei”.

Mureșan iese la atac. Cum răspunde atacurilor PSD

Într-o postare publicată pe Facebook, Siegfried Mureșan afirmă că atacurile venite din partea PSD la adresa experienței sale europene ar demonstra atitudinea formațiunii față de Uniunea Europeană.

„Faptul că pesediștii au o problemă cu lunga mea experiență europeană confirmă că, pentru ei, Europa nu este ceva bun, pozitiv, spre care aspiră.

Ei nu înțeleg că Europa ne face mai puternici, că suntem parte a culturii și a civilizației europene.

În inima lor, multi politicieni PSD sunt anti-europeni.

Nu le plac regulile, nu le plac legile, nu le place transparența.

De aceea, se și simt atât de bine alături de AUR.

PSD-ul va ține mereu România la marginea Europei.

Eu cred că România merită să fie în mijlocul Europei”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Schimb de replici între PSD și propunerea PNL pentru funcția de premier

Mesajul europarlamentarului vine după ce mai mulți lideri PSD l-au criticat în contextul negocierilor pentru desemnarea viitorului prim-ministru.

În ultimele zile, vicepreședinta PSD Lia Olguța Vasilescu a ironizat propunerea privind nominalizarea lui Siegfried Mureșan la conducerea Guvernului, iar fostul lider liberal Crin Antonescu a susținut că o astfel de variantă ar afecta relația României cu Statele Unite.

PNL, USR și UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în timp ce PSD îl propune pe Sorin Grindeanu.

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