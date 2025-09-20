Simion atacă stânga politică: Adversarii noștri îi învață pe toți ne urască și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie

George Simion lansează un atac la adresa stângii politice din întreaga Europă. „Adversarii noștri îi învață pe toți în țările lor să ne urască, să ne considere extremiști”, spune el, la un eveniment organizat de Conservatorii Europeni, la Paris.

„În ultimii 15-20 de ani am avut o mare deplasare spre stânga și pozițiile normale de dreapta, conservatoare, sunt etichetate ca extremă dreaptă. Iar adversarii noștri îi învață pe toți în țările lor să ne urască, să ne considere extremiști, să ne ignore și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie Kirk din Statele Unite”, spune George Simion.

În opinia sa, politicile europene din ultimele decenii s-au deplasat atât de mult spre stânga, încât viziunile de dreapta și cele conservatoare au ajuns să fie etichetate drept poziționări extremiste.

„Asta nu este democrație!”

Liderul AUR comentează situația politică din Franța, care, potrivit lui, urmează același scenariu prin interzicerea candidaților considerați incomozi.

„Văd aici, în Franța, că încearcă să facă ceea ce au făcut în România. Încearcă să excludă și să interzică candidați, totul în numele democrației. Dar asta nu este democrație!”

La Paris, George Simion, vicepreședintele ECR, își oferă sprijinul pentru dreapta franceză și a susținut nevoia colaborării între forțele de dreapta și cele conservatoare.

„Noi suntem cel mai pro-transatlantic partid european. De asta am fost la Washington la inaugurarea președintelui Trump și nu numai. De asta avem atât de multe conferințe, pentru că trebuie să începem să învățăm unii de la alții, trebuie să începem să colaborăm, să începem să unim forțele”, a încheiat George Simion, liderul AUR.

Președintele AUR și vicepreședinte ECR Party, George Simion, a participat sâmbătă la evenimentul „The Right That Wins”, organizat la Paris de Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR party).

Acesta a felicitat rezistența și rezultatele premierului Italiei, Giorgia Meloni, dar și victoria președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, partidele Fratelli d’Italia și Lege și Justiție fiind, potrivit lui, pilonii pe care se sprijină ECR.

