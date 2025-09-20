Prima pagină » Știri politice » Simion atacă stânga politică: Adversarii noștri îi învață pe toți ne urască și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie

Simion atacă stânga politică: Adversarii noștri îi învață pe toți ne urască și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie

20 sept. 2025, 19:24, Știri politice
Simion atacă stânga politică: Adversarii noștri îi învață pe toți ne urască și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie
Galerie Foto 5

George Simion lansează un atac la adresa stângii politice din întreaga Europă. „Adversarii noștri îi învață pe toți în țările lor să ne urască, să ne considere extremiști”, spune el, la un eveniment organizat de Conservatorii Europeni, la Paris. 

„În ultimii 15-20 de ani am avut o mare deplasare spre stânga și pozițiile normale de dreapta, conservatoare, sunt etichetate ca extremă dreaptă.

Iar adversarii noștri îi învață pe toți în țările lor să ne urască, să ne considere extremiști, să ne ignore și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie Kirk din Statele Unite”, spune George Simion.

În opinia sa, politicile europene din ultimele decenii s-au deplasat atât de mult spre stânga, încât viziunile de dreapta și cele conservatoare au ajuns să fie etichetate drept poziționări extremiste.

„Asta nu este democrație!”

Liderul AUR comentează situația politică din Franța, care, potrivit lui, urmează același scenariu prin interzicerea candidaților considerați incomozi.

„Văd aici, în Franța, că încearcă să facă ceea ce au făcut în România. Încearcă să excludă și să interzică candidați, totul în numele democrației. Dar asta nu este democrație!”

La Paris, George Simion, vicepreședintele ECR, își oferă sprijinul pentru dreapta franceză și a susținut nevoia colaborării între forțele de dreapta și cele conservatoare.

„Noi suntem cel mai pro-transatlantic partid european. De asta am fost la Washington la inaugurarea președintelui Trump și nu numai. De asta avem atât de multe conferințe, pentru că trebuie să începem să învățăm unii de la alții, trebuie să începem să colaborăm, să începem să unim forțele”, a încheiat George Simion, liderul AUR.

Președintele AUR și vicepreședinte ECR Party, George Simion, a participat sâmbătă la evenimentul „The Right That Wins”, organizat la Paris de Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR party).

Acesta a felicitat rezistența și rezultatele premierului Italiei, Giorgia Meloni, dar și victoria președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, partidele Fratelli d’Italia și Lege și Justiție fiind, potrivit lui, pilonii pe care se sprijină ECR.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului

Citește și

ULTIMA ORĂ Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
18:47
Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
POLITICĂ Se desființează ANAF sau nu? Explicațiile ministrul de finanțe, Alexandru Nazare
16:04
Se desființează ANAF sau nu? Explicațiile ministrul de finanțe, Alexandru Nazare
POLITICĂ Economistul lui Bolojan crede că ANAF este nefuncțională: „Ar avea nevoie de „o abordare care ar trebui să fie mai radicală”
15:20
Economistul lui Bolojan crede că ANAF este nefuncțională: „Ar avea nevoie de „o abordare care ar trebui să fie mai radicală”
POLITICĂ Bujduveanu îl apără pe Nicușor Dan: „Face o treabă extraordinară. Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală”
14:43
Bujduveanu îl apără pe Nicușor Dan: „Face o treabă extraordinară. Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală”
POLITICĂ Angajații PMB, cei mai bine plătiți funcționari din administrația publică. Care sunt sumele fabuloase pe care le duc acasă
14:13
Angajații PMB, cei mai bine plătiți funcționari din administrația publică. Care sunt sumele fabuloase pe care le duc acasă
POLITICĂ Sondaj AVANGARDE. AUR, scor aproape cât PSD, PNL și USR la un loc
13:36
Sondaj AVANGARDE. AUR, scor aproape cât PSD, PNL și USR la un loc
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Anda Adam, umilită după participarea la Asia Express. A fost taxată aspru: 'Este așa o
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un teribil accident rutier, în județul Arad. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. Și-a suspendat personal activitatea. Rămâne fără venituri până în 2026
Evz.ro
Drumul spre un zâmbet de Hollywood trece prin Turcia. De ce aleg românii serviciile stomatologice din străinătate
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Întrebarea prezentatoarei TV a schimbat totul în 10 secunde! Nimeni nu credea că Lucia va spune așa ceva, dar a spus: "Credeam că ne permitem". Ce a urmat a fost cea mai NEAȘTEPTATĂ reacție din emisiune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Ședințele politice la sfârșitul secolului al XIX-lea: Bătăuși din periferia orașului apărau sala în eventualitatea unui atac al „cetățenilor indignați”
ACTUALITATE Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt
18:28
Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt
EXCLUSIV Cum explică Romatsa incidentul grav de la Cluj, DEZVĂLUIT de Gândul, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată”
18:25
Cum explică Romatsa incidentul grav de la Cluj, DEZVĂLUIT de Gândul, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată”
ACTUALITATE Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României
18:08
Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României
EXTERNE Administrația Trump impune o TAXĂ de 100.000 de dolari pentru vizele acordate lucrătorilor calificați
17:54
Administrația Trump impune o TAXĂ de 100.000 de dolari pentru vizele acordate lucrătorilor calificați
ULTIMA ORĂ Producții RECORD de cereale și rapiță pentru România. Florin Barbu anunță revenirea în top a agriculturii în 2025: „Este cea mai mare bogăție”
17:46
Producții RECORD de cereale și rapiță pentru România. Florin Barbu anunță revenirea în top a agriculturii în 2025: „Este cea mai mare bogăție”
ACTUALITATE Când are loc echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile
17:44
Când are loc echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile