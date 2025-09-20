Ce face George Simion la Paris, unde merge la invitația europarlamentarului Marion Maréchal din Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Liderul AUR, George Simion, vine în capitala Franței la invitația europarlamentarului Marion Maréchal, vicepreședinte al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European.

Pe 20 septembrie, la Paris, George Simion – președintele AUR și vicepreședinte executiv al ECR – participă la evenimentul „The Right that Wins”.

Reuniunea aduce împreună lideri ai dreptei conservatoare și suveraniste din Italia, Polonia, Franța, Suedia, Bulgaria și România, pentru a construi o alternativă reală la globalism și pentru a apăra valorile identității și libertății.

România este o voce importantă în Europa conservatoare antiglobalistă, prin George Simion și AUR, transmite acesta din urmă pe paginile sale de X și Twitter.

De altfel, acesta a și postat un video în limba franceză în care invită pe cei interesați să se înscrie pentru participarea la eveniment.

🇷🇴🇫🇷 Chers amis Français, je vous donne rendez-vous ce samedi à 14h à Paris avec @MarionMarechal, @Id_Libertes, @Ecrparty et de nombreux invités pour célébrer ensemble la droite qui gagne en Europe ! 👉 Inscrivez vous maintenant sur https://t.co/FcY0HM4jBh https://t.co/U3CKIIeppJ — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) September 18, 2025

Invitații, câștigători ai alegerilor, în Europa, sau componenți ai guvernelor țărilor din care provin, sunt invitați de vicepreședintele ECR să împărtășească din experiențele dobândite și să găsească un răspuns pentru „grava criză democratică și instituțională prin care trece Franța”, scrie și Marion Maréchal pe site-ul ladroitequigagne.fr.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

REACȚII în mediul online, după participarea lui George Simion la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra: „Poate pățește ca Charlie Kirk”

George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”