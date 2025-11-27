Social-democrații îi cer explicații de urgență lui Moșteanu în scandalul diplomelor. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îi cere chiar demisia

După ce presa a explodat cu scandalul diplomelor ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, social-democrații îl trag la răspundere. Contactat de Libertatea pentru declarații privind scandalul, Alexandru Rafila, purtător de cuvânt al PSD, spune că neconcordanțele din CV-ul lui Ionuț Moșteanu ridică întrebări grave, mai ales având în vedere funcția pe care acesta o ocupă.

„Există neconcordanțe îngrijorătoare. Vorbim despre un ministru al unuia dintre cele mai importante ministere, într-un moment în care avem un conflict la frontieră. Credibilitatea ministrului apărării este esențială. Faptul că nu știm dacă acele funcții au fost ocupate înainte sau după obținerea licenței creează o suspiciune majoră. Trebuie să clarifice public, foarte rapid, printr-o conferință de presă, toate aceste aspecte”, spune Rafila.

Întrebat dacă PSD ia în calcul cererea demisiei ministrului apărării, Rafila a transmis că partidul nu are, în acest moment, o poziție oficială. Însă a avertizat clar: „Dacă această situație de incertitudine nu se clarifică rapid, cu siguranță va exista o poziție”.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, cere demisia lui Moșteanu

Într-o postare pe Facebook, Daniel Zamfir a scris: „Fără impostori în funcții publice. Moșteanu, e prea mult! Dincolo de faptul că nu te recomanda ABSOLUT NIMIC pentru această funcție, dacă nu lămurești urgent lucrurile, trebuie să pleci urgent acasă!”. În finalul mesajului, liderul PSD îl ia peste picior pe ministru: „Ești încă tânăr și ai timp să termini totuși facultatea aia…”.

Dar Zamfir nu s-a oprit acolo. Câteva ore mai târziu, a postat pe aceeași rețea de socializare, cu subiect și predicat: „PRIM MINISTRUL TREBUIE SĂ-L DEMITĂ URGENT PE MOȘTEANU!”

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ministrul Ionuț Moșteanu și-a publicat diploma de Facultate ca reacție la acuzele de falsificare a studiilor: „O greșeală care recunosc că mă jenează”

Ministrul Moşteanu este acuzat că şi-a falsificat studiile. Universitatea „absolvită” susţine că nu l-a avut student. Reacția ministrului