Domeniile în care salariul ajunge până la 10.000 de lei, în România. Nu necesită studii superioare

La o vizualizare mai atentă asupra pieței, pot fi observate diverse domenii în care salariul lunar ar putea ajunge până la 10.000 de lei, în România. Unele dintre meserii nu necesită studii superioare. În prezent, pe platforma ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) există între 31.000 și 33.000 de locuri de muncă disponibile. Există și ramuri profesionale actuale care necesită, de exemplu, angajarea urgentă a personalului.

Experiența reprezintă factorul în urma căruia salariile pot varia. De altfel, există, la ora actuală, un dezechilibru între cerere și ofertă în mai multe ramuri profesionale. Potrivit datelor, peste 6.000 de locuri de muncă sunt disponibile în domeniul „Transport și Logistică”, la ora actuală.

Ce arată datele:

  • Peste 2.100 de locuri de muncă pentru poziția de șoferi profesioniști;
  • Circa 2.000 de locuri de muncă pentru poziția de curieri;
  • Peste 1.200 de locuri de muncă pentru poziția de manipulanți de marfă;
  • Salariile se situează între 3.500 și 8.000-10.000 de lei (transport internațional).

Datele indică 3.000 – 4.000 de posturi deschise pentru sectorul construcțiilor. Sunt căutați muncitori necalificați, meseriași, zidari, dulgheri. Salariile se situează între 3.500 și 8.000 de lei.

Ramura comerțului:

  • Sunt disponibile între 3.000 și 4.000 de locuri de muncă.
  • Printre cele mai multe joburi se află cele pentru lucrători comerciali și agenți de securitate.
  • Salarii între 3.000 și 4.500 de lei.

Sunt 2.000 – 3.000 de joburi disponibile în industrie și producție. Se caută în special tehnicieni și operatori, iar salariile sunt între 3.000 și 6.000 de lei.

Ramura HoReCa are o cerere de personal mai mare, îndeosebi sezonier. Sunt deschise aproape 2.000 de poziții, iar printre cele mai căutate sunt: ajutor de bucătar, ospătar, personal hotelier. Salariul pornește de la 2.800 de lei.

Muncă în străinătate

Datele mai indică, potrivit ANOFM, și 179 de locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European. Acestea sunt:

  • Danemarca – 76 locuri de muncă pentru: șef sector reproducție-ferma porcine; tehnician industrial (ucenic); mecanic utilaje grele (ucenic); fierar/confectioner metalic (ucenic); tehnician în automatizări (ucenic).
  • Norvegia – 45 locuri de muncă pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului.
  • Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.
  • Germania – 12 locuri de muncă pentru: tractorist; lucrător în producție – procesare produse din carne (f/b).
  • Olanda – 11 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare.
  • Estonia – 10 locuri de muncă pentru betonist.
  • Polonia – 5 locuri de muncă pentru: șofer camion C+E; tinichigiu acoperis.
  • Irlanda – 5 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane.

