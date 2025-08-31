Prima pagină » Știri politice » Soluția Ministerului EDUCAȚIEI pentru ca profesorii să nu mai alerge între școli. Ordinul pe care îl așteaptă, anunțat de Daniel David, la Gândul

31 aug. 2025, 08:00, Știri politice
Una dintre măsurile din pachetul lui Bolojan, care a provocat nemulțumiri în sistemul de educație, este creșterea normei didactice cu cel puțin două ore, la 20 de ore pe săptămână. Potrivit noilor reguli, acolo unde profesorii nu găsesc ore suficiente, pot opta pentru diminuarea normei și a salariului, din proprie inițiativă. 

Ministerul Educației, Daniel David, spune că a încercat să găsească mecanisme pentru ca acei profesori care nu își găsesc ore să nu meargă în alte unități școlare.

Potrivit ministrului, 98,6% dintre profesorii titulari din sistem, după mărirea normei cu cele două ore pe parcursul unei săptămâni, au rămas în aceleași unități școlare. Adică, n-a fost nevoie să-și mai ia ore la altă școală 1,4% da dintre titulari.

„Există acest grup, acești profesori, acești colegi care trebuie să-și mai ia ore și la alte unități școlare, dar și acolo am pus, în ordinul de ministru, o prevedere care spune că dacă deja profesorul are norma împărțită în trei sau mai multe unități școlare, să nu i-o mai fragmentăm. Căutăm mecanisme prin care să nu meargă la mai multe unități școlare”, explică acesta, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Gândul.

Ordin de ministru: Se eliberează câteva mii de posturi

Daniel David a semnat un ordin de ministru prin care se eliberează câteva mii de posturi din zona profesorilor, inspectorilor.

„Tocmai am aprobat degrevările pentru funcțiile de conducere. Se mai eliberează câteva mii de norme din zona profesorilor, inspectorilor, ore care vor putea după aceea să fie folosite pentru cei care doresc să-și completeze, ca să spun așa, norma. Nu vreau să spun că este o soluție bună, nu mi-am dorit. Eu n-aș fi început reforma pe QX cu mărirea normei didactice. Nu asta era problema, doar că dacă trebuie să o facem”, informează ministrul Educației.

Chiar dacă recunoaște că este o „măsură de criză”, ministrul identifică, totuși, un lucru pozitiv în mărirea normei pentru cadrele didactice. „Ai mai multe ore de interacțiune cu copilul”, spune el. Cu o condiție, însă.

„Mie, ca profesor, mi-ar produce un oarecare interes. Sigur, cu condiția ca diferența de ore până la opt să nu mai fie atât de multă activitate birocratică și administrativă. Adică, oricând aș prefera să stau în fața copiilor, decât să fac muncă birocratică, administrativă. (…) Da, recunosc că a fost și este o măsură de criză, făcută din scurt, și s-a făcut din scurt pentru că noi trebuia să o aplicăm începând cu luna septembrie”.

Cadrele didactice au protestat în fața Ministerului Educației timp de trei săptămâni, iar pe 8 septembrie, în prima zi de școală, 30.000 de profesori sunt așteptați la o manifestație care va avea loc în fața Guvernului.

Simion Hăncescu, liderul sindicaliștilor din Educație, a amenințat cu boicotarea deschiderii anului școlar, după o întâlnire cu Ilie Bolojan, vineri dimineață. „Noi sperăm că vor fi proteste în toate școlile”, a spus liderul FSLI.

