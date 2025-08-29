Ilie Bolojan le-a spus viitorilor funcționari publici că „pentru banii pe care-i primim de la cetățeni, trebuie să facem ceva în serviciul lor”

150 de tineri au luat parte la un program de internship care s-a derulat la Palatul Victoria. La ceremonia de final, de vineri, a participat și premierul Ilie Bolojan.

Timp de 2 luni, aproape 200 de tineri au învățat și au muncit în instituții publice centrale, în cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului României 2025.

La finalul practicii, premierul Ilie Bolojan le-a transmis tinerilor și de ce Guvernul reformează administrația centrală și locală.

„Vom depăși greutățile prin care trece astăzi România – și le vom depăși doar cu ajutorul celor care lucrează în instituții, în serviciul public, cu oamenii responsabili care își fac datoria. Cei care înțeleg că, pentru banii pe care-i primim de la cetățeni, trebuie să facem ceva în serviciul lor. În anii următori, sper ca dumneavoastră să fiți, în primul rând, profesioniștii care sunt în spate și fac performanță în administrație. Și, după niște ani în sistem, să fiți oamenii din fața cortinei, cei care duceți lucrurile înainte. Dacă nu vom reuși să facem un schimb de generații și să aducem mai mulți profesioniști în administrație, pe lângă ceea ce avem astăzi, nu o să avem șanse să redresăm România cu viteză mare”.

Participanții la internship au putut învăța despre cum stau lucrurile în administrația centrală chiar de la profesioniști, prin intermediul sesiunilor de tip „biblioteca vie”.

