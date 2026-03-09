Ședință tensionată la PSD înaintea negocierilor din coaliție. Liderii social-democrați decid dacă votează bugetul de stat

Conducerea Partidului Social Democrat este într-o ședință a Biroului Permanent Național pentru a stabili poziția partidului în negocierile privind bugetul de stat pe 2026. Întâlnirea are loc înaintea unei noi ședințe a liderilor coaliției de guvernare.

Discuțiile apar într-un moment de tensiune între partenerii de guvernare. Proiectul de buget pentru anul viitor nu are încă o formă finală, iar social-democrații acuză că propunerea elaborată de Guvern nu reflectă înțelegerile stabilite anterior în coaliție.

Liderii PSD analizează atât varianta bugetului transmis de Ministerul Finanțelor, cât și strategia pe care partidul o va adopta la negocierile din coaliție. Președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, a declarat înaintea ședinței că proiectul de buget a fost trimis liderilor social-democrați târziu în cursul serii precedente, iar documentul urmează să fie evaluat în detaliu în cadrul reuniunii.

În interiorul PSD există nemulțumiri legate de nivelul alocărilor pentru unele măsuri sociale. Social-democrații solicită fonduri suplimentare pentru programe de sprijin destinate categoriilor vulnerabile, inclusiv pensionarilor și familiilor cu venituri reduse.

Solicitările PSD la legea bugetului de stat

De când au început negocierile pentru bugetul de stat, social-democrații au cerut introducerea unui pachet de solidaritate în valoare de aproximativ 3.5 miliarde de lei. E vorba despre un pachet de ajutoare financiare „în două tranșe egale, aprilie și decembrie, pentru 2.8 milioane de persoane”:

1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

800 de lei pentru 497 mii de pensionari cu venituri între 1.501-2.000 de lei;

600 de lei pentru 612 mii de pensionari cu venituri între 2.001- 3.000 de lei.

Pe lângă ele, social-democrații vor și ca bugetul să cuprindă banii pentru investițiile naționale și locale, dar și ca nicio primărie să nu primească mai puțini bani decât anul trecut.

De asemenea, ei au solicitat ca toate taxele colectate local să rămână primăriilor, eliminarea plății CASS pentru mamele aflate în concediul de creștere al copilului și veteranii de război, dar și ajutoare pentru mamele care se întorc la muncă.

În ședința coaliției care a avut loc săptămâna trecută, ministrul Finanțelor le-a propus liderilor PSD doar 1.7 miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate, adică aproape jumătate din valoarea întregului pachet, iar social-democrații au refuzat.

Discuții despre participarea la guvernare

În paralel, liderii partidului discută și despre participarea PSD la guvernare, subiect care a reapărut pe agenda internă în contextul negocierilor dificile privind bugetul. După ședința conducerii social-democrate, liderii partidelor din coaliție urmează să se întâlnească pentru o nouă rundă de discuții privind forma finală a legii bugetului.

Negocierile sunt considerate decisive pentru stabilitatea majorității guvernamentale. Bugetul pentru 2026 ar trebui transmis Parlamentului în cursul lunii martie, însă neînțelegerile dintre partidele din coaliție întârzie finalizarea documentului.

Dacă nu se ajunge la un acord în următoarele zile, tensiunile din coaliție riscă să se amplifice, iar discuțiile despre poziția PSD în guvernare ar putea deveni și mai intense.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Sondaj lansat de Sorin Grindeanu: Ar trebui demis prim-ministrul Ilie Bolojan imediat după aprobarea bugetului? Care sunt rezultatele

Bugetul Capitalei ar putea întârzia extrem de mult din cauza neînțelegerilor din Coaliție. „Nu există consens, iar Bucureștiul va funcționa pe sistemul de avarie”

Grindeanu, în cazul blocajului pe buget: „I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție lui Bolojan că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar!