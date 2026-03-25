Sorin Grindeanu dezvăluie discuțiile din spatele ușilor închise cu Bolojan. Premierul s-ar fi opus pachetului de solidaritate

Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, a declarat la Romania TV, că măsurile implementate în toamna anului trecut de Guvernul Bolojan au fost o greșeală și este nevoie de o schimbare radicală pentru ca alianța să supraviețuiască. În ceea ce privește soarta coaliției după data de 20 aprilie, Grindeanu s-a arătat reticent.

Liderul PSD a precizat că economia României este puternic afectată de pachetul de măsuri impus de premierul Ilie Bolojan în toamna anului trecut.

„Din punctul nostru de vedere, colegii vor decide în 20 aprilie. Părerea mea este că e nevoie de o guvernare mai bună, mai articulată. Eu cred că în acest moment, efectele unor măsuri luate prost în toamna anului trecut. Efectele se văd acuma prin chestiunile economice, cele legate de scăderea consumului, de prăbușire a producției industriale și așa mai departe”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu: „N-a fost simplu să îl convingem pe primul-ministru să accepte includerea acelui pachet de solidaritate”

De asemenea, Grindeanu a subliniat că a fost nevoit de negocieri intense pentru ca premierul Ilie Bolojan să accepte includerea în buget a pachetului de solidaritate.

„Încercăm să fim proactivi. N-a fost simplu să îl convingem pe primul-ministru să accepte includerea în buget a acelui pachet de solidaritate. Până nu am amenințat cu blocarea lucrărilor în Parlament, n-a acceptat acest lucru”, a mai adăugat Grindeanu.