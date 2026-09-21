Ce spune liderul PSD despre varianta: Sorin Grindeanu premier. „Eu cred că va mai fi o desemnare”

Șansele ca Guvernul Siegfried Mureșan să treacă de votul Parlamentului sunt foarte mici, fără sprijinul Partidului Social Democrat, iar potrivit lui Sorin Grindeanu este posibil ca Nicușor Dan să facă o nouă desemnare. Grindeanu a dezvăluit și culisele negocierilor de joi, de la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan și a declarat că i-a cerut, direct, președintelui mandatul de premier.

Sorin Grindeanu întrevede două scenarii, dacă premierul desemnat, Siegfried Mureșan, nu va reuși să strângă o majoritate în Parlament. Potrivit liderului social-democrat, pentru a evita declanșarea alegerilor anticipate, este posibil ca președintele Nicușor Dan să mai facă o nominalizare.

„Sunt două scenarii, ambele țin de președinte: ori declanșează alegeri anticipate, ori face o nouă nominalizare. Eu cred că va mai fi o desemnare”, a declarat Sorin Grindeanu.

„I-am solicitat președintelui mandatului de premier”

Liderul PSD a afirmat că este pregătit să preia conducerea Guvernului și a argumentat că economia a avut o pantă ascendentă, de fiecare dată când social-democrații s-au aflat la guvernare.

„Eu i-am solicitat președintelui mandatul de premier. Îmi doresc să revin la Palatul Victoria pentru că știu că voi face lucrurile diferit. De fiecare dată când a guvernat PSD, am avut creștere economică, de fiecare dată am reușit să scoatem țara la liman”, a menționat Grindeanu.

Ce a discutat Sorin Grindeanu cu Nicușor Dan la consultările de la Cotroceni

Liderul PSD a afirmat că i-a cerut mandatul de premier lui Nicușor Dan, în cadrul negocierilor cu partidele politice de săptămâna trecută. Grindeanu a subliniat că formațiunea pe care o conduce are dreptul să facă acest lucru, din moment ce a câștigat alegerile parlamentare din 2024.

„Noi, când am fost la consultări joi, i-am cerut lui Nicușor Dan, direct, să îmi încredințeze mie mandatul de prim-ministru, fiind președintele partidului care a câștigat alegerile de la 2 decembrie 2024, fiind îndreptățit să ceară acest lucru. Faptul că Nicușor Dan tot desemnează persoane de dreapta și din partidul care s-a clasat pe locul trei nu e chiar corect. De aceea am spus că sunt dezamăgit după desemnarea lui Siegfried Mureșan„, a declarat Sorin Grindeanu.

PSD a anunțat că nu votează cabinetul Siegfried Mureșan

Partidul Social Democrat a anunțat luni, într-o conferință de presă, că nu va vota guvernul Mureșan. Sorin Grindeanua transmis că fomațiunea sa va vota doar un guvern din care face parte, chiar și minoritar, fie din Coaliție.

Sursa video: Antena 3 CNN