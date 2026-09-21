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Siegfried Mureșan atacă PSD, de la care cere voturi: „Istoria lor nu este de a spune adevărul / Și-au dorit mereu ca oamenii să fie slabi, șantajabili, manipulabili, controlabili”

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După Bolojan, și Siegfried Mureșan a primit expunere la PRO TV, la Andreea Esca. Premierul desemnat a criticat atitudinea conducerii PSD față de candidatura sa, susținând că declarațiile lui Sorin Grindeanu despre au reprezentat o lipsă de respect față de președintele României. De asemenea, acesta a declarat că social-democrații sunt ”cunoscuți” pentru istoria de a nu spune adevărul, în contextul în care în ședința Biroului Politic Național al PSD, s-a exprimat foarte tare îngrijorarea cu privire la faptul că programul de guvernare al lui Siegfried Vasile Mureșan va cuprinde o serie de creșteri de taxe ca să acopere gaura de 30 de miliarde din buget.

„Am fost surprins de lipsa de respect de astăzi a domnului Grindeanu față de președintele României”, a declarat Siegfried Mureșan, la PRO TV.

Mureșan atacă PSD: ”

El a susținut că PSD și-ar fi exprimat rezervele față de candidatura sa înainte ca decretul să fie publicat în Monitorul Oficial și a calificat această atitudine drept „un gest ostil” inclusiv față de președintele României.

„PSD aproape a spus că are rezerve față de candidatura mea înainte ca decretul să fie publicat în Monitorul Oficial. Consider că gestul lor a fost un gest ostil și față de președintele României”, a afirmat S. Mureșan.

În aceeași declarație, acesta a lansat critici dure la adresa PSD, punând sub semnul întrebării modul în care partidul comunică cu alegătorii.

Nu cred că istoria PSD-ului este de a spune adevărul, istoria PSD-ului este de a încerca să-i îmbârlige pe oameni”, a spus Siegfried Mureșan.

El a mai afirmat că, în opinia sa, PSD „și-a dorit” ca oamenii să fie „slabi, șantajabili, manipulabili, controlabili”.

Mureșan a susținut că economia României a fost „într-o situație la limită”, dar că în prezent este stabilizată și a transmis, de asemenea, că măsurile adoptate în ultimul an nu ar fi fost ușor de luat de premierul Ilie Bolojan.

Economia a fost într-o situație la limită, astăzi economia este stabilizată. În ultimul an au fost luate niște măsuri pe care sunt sigur că Ilie Bolojan nu le-a luat cu inima ușoară”, a declarat premierul desemnat.

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