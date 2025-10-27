Sorin Grindeanu îi transmite lui Bolojan că PSD nu e o „sectă de adulatori și de aplaudaci”

Sorin Grindeanu îi transmite luni premierului Ilie Bolojan că PSD nu e o „sectă de adulatori și aplaudaci”, cu referire la tensiunile din coaliție pe proiectul pensiilor magistraților picat la CCR.

„Nu cred că se poate aștepta de la noi să fim sectă de adulatori și de aplaudaci. Nu văd rostul pentru care trebuie să stăm cu toții în poziție de drepți. Nu poți să spui că OUG 52 a fost o măsură bună, nu poți să spui că refaci deficitul României cu CASS-ul pentru mame, astea au fost decizii greșite și noi nu putem să tăcem”, spune liderul interimar al PSD.

Grindeanu mai subliniază că PSD „decide dacă nu mai vrem să facem parte din coaliție” și că „PSD nu are în intenție să iasă din această coaliție”.

„Eu o să merg mâine și o să mergem mâine să spunem ceea ce este de spus. Am avut o întâlnire la sfârșitul săptămânii trecute nu pentru a negocia cuantumul pensiei, pragul vârstei de pensionare, am discutat doar ca să vedem dacă acești oameni sunt dispuși să discute și sunt dispuși. Care credeți că este soluția? Să stăm ca acum și să pierdem timpul, pentru că noi pierdem timpul în acest moment. Nu sunt foarte multe lucruri care trebuie discutate, eu cred că se poate veni foarte rapid cu un proiect de lege”, adaugă președintele Camerei Deputaților.

Foto colaj: Mediafax