SUA le spune europenilor că relaxează sancțiunile asupra petrolului rusesc doar pentru India: Este doar o măsură „limitată ca timp și scop”

10 mart. 2026, 13:36, Știri externe
Administrația Statelor Unite le-a spus aliaților europeni că orice relaxare viitoare a sancțiunilor asupra petrolului rusesc va viza în mod prioritar livrările către India, potrivit unor surse Bloomberg. Strategia este motivată de necesitatea de a stabiliza piața globală a energiei, care este în prezent afectată de conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran, care a blocat rutele vitale de transport din Strâmtoarea Ormuz.

Donald Trump a sugerat luni că ar putea ridica „anumite sancțiuni legate de petrol pentru a reduce prețurile”, dar nu a dat mai multe detalii în afară de a recunoaște că a discutat la telefon cu Vladimir Putin pe acest subiect.

India a primit o derogare de 30 de zile pentru petrolul rusesc

Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a emis o licență temporară de 30 de zile, valabilă până pe 3 aprilie, care permite rafinăriilor indiene să cumpere petrol rusesc aflat în prezent pe mare. În prezent, o mare parte din petrolul rusesc este blocat pe mare și nu își găsește un cumpărător din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite. În luna februarie erau aproximativ 143 de milioane de barili de țiței rusesc depozitați în tancuri petroliere care așteaptă un cumpărător. Se estimează că India a cumpărat deja între 6 și 8 milioane de barili din stocurile rusești imediat după anunțarea derogării de către Trezoreria SUA.

Este doar o măsură „strict limitată ca timp și scop”

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a explicat că măsura vizează deblocarea a „sute de milioane de barili” sancționați pentru a suplimenta oferta mondială și a preveni creșterea prețului petrolului Brent. Luni, la reuniunea miniștrilor de finanțe din țările G7, oficialii americani au subliniat că relaxarea asupra sancțiunilor rusești este „strict limitată ca timp și scop” și vizează doar petrolul încărcat pe nave, astfel încât să nu genereze venituri semnificative pentru bugetul de război al Moscovei. Țările europene și-au exprimat îngrijorarea că această relaxare ar putea submina eforturile de a menține presiunea economică asupra Rusiei.

„Nu se așteaptă un impact substanțial asupra veniturilor din petrolul rusesc”, a declarat Valdis Dombrovskis, comisarul pentru economie al Uniunii Europene.

Pe măsură ce războiul din Golf se prelungește, țările din G7 au declarat luni că sunt pregătite să elibereze rezervele strategice de petrol, dacă va fi necesar, pentru a tempera piața. Cu toate acestea, unele națiuni membre consideră că nu au fost încă îndeplinite condițiile pentru o astfel de eliberare, au declarat persoane familiare.

