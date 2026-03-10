Curtea Supremă a Ucrainei a luat o decizie considerată istorică, recunoscând pentru prima dată căsătoria dintre două persoane de același sex. Este vorba despre activiștii LGBT Zoryan Kis și Timur Levciuk, potrivit informațiilor publicate de organizația Insight LGBTQ.

Activistul LGBT Zoryan Kis, prim-secretar al Ambasadei Ucrainei în Israel

Organizația a descris hotărârea drept un moment important pentru drepturile persoanelor LGBT din Ucraina.

„Acesta este un precedent uriaș. Nicio organizație homofobă sau conservatoare nu va mai putea folosi instanțele ca instrument pentru a persecuta sau a anula deciziile în favoarea persoanelor LGBTQ+, invocând «morala publică». Statul a protejat limitele vieții private”, au declarat reprezentanții Insight LGBTQ.

Cazul a ajuns în instanță după ce, în iunie 2024, Zoryan Kis a fost numit prim-secretar al Ambasadei Ucrainei în Israel. Diplomatul a dorit să se mute în străinătate împreună cu partenerul său, însă Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a refuzat să recunoască oficial relația lor.

Motivul invocat de autorități a fost că relația dintre cei doi nu era recunoscută juridic în Ucraina. În aceste condiții, Kis și Levciuk au decis să se adreseze instanței pentru a obține recunoașterea relației lor de facto.

Procesul de lungă durată

În prima etapă, în septembrie 2024, cererea lor a fost respinsă. Ulterior, în februarie 2025, Curtea Supremă a admis apelul și a dispus reanalizarea dosarului.

În urma reexaminării, instanța a stabilit că cei doi trăiesc împreună ca o familie, ceea ce a dus la recunoașterea relației lor.

Între timp, organizația conservatoare Vse Razom a încercat să conteste decizia, însă Curtea Supremă a stabilit că aceasta nu are dreptul să ceară revizuirea cazului, deoarece nu a fost parte în proces.

O relație de peste un deceniu

Zoryan Kis și Timur Levciuk sunt împreună de mai bine de 12 ani. În 2017 au organizat în Ucraina o ceremonie simbolică de nuntă, iar în 2021 și-au înregistrat oficial căsătoria în Statele Unite ale Americii.

Decizia instanței ucrainene este considerată de organizațiile pentru drepturile omului drept un precedent juridic important, care ar putea influența viitoarele cazuri privind recunoașterea relațiilor dintre persoane de același sex în Ucraina.

