Sorin Grindeanu, noi detalii din culisele coaliției „Zorro”: „Am primit o doză mare de ORGOLIU și transmisiuni live”

22 oct. 2025, 13:28, Știri politice
Președintele interimar al PSD revine cu noi detalii din culisele ședinței coaliției de marți. Sorin Grindeanu spune că, după propunerea înființării unui grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților, a primit în schimb „o doză mare de orgoliu și transmisiuni live”.

„Am venit cu această propunere de a face acest grup de lucru rapid, în care, până când se primește, să spunem, comunicarea de la CCR privind motivarea respingerii proiectului, să venim cu o formă care să poată fi readusă, redepusă, astfel încât să mergem înainte și să facem acest proiect. Am primit în schimb, decât să zicem așa, o doză mare de orgoliu și am primit transmisiuni live din timpul ședinței”, spune miercuri liderul PSD la Parlament.

Gândul a relatat marți cum liderii PSD s-au ridicat de la ședința coaliției după neînțelegerile generate de reforma pensiilor magistraților, picată de CCR pe formă. Grindeanu adaugă că proiectul ar fi avut probleme și pe fond.

„Înțeleg, pe surse, că proiectul, dacă ar fi trecut de primul pas, ar fi avut obiecții și pe fond”.

Foto: MEDIAFAX – Alexandru Dobre

