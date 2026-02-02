Prima pagină » Actualitate » Ajutor de încălzire 2026. Reduceri cu 100 de lei la facturi pentru unii consumatori. Anunțul oficial al ministrului Energiei despre cine se încadrează

Ajutor de încălzire 2026. Reduceri cu 100 de lei la facturi pentru unii consumatori. Anunțul oficial al ministrului Energiei despre cine se încadrează

02 feb. 2026, 17:07, Actualitate

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că persoanele cu venituri sub 2.500 de lei vor beneficia de o bonificație de 100 de lei în cazul gazelor naturale, și de 50 de lei la factură în cazul energiei electrice. Măsurile sunt valabile în sezonul rece care va începe pe 1 octombrie și se va termina pe 31 martie 2027. 

Bogdan Ivan a declarat că măsurile vin în sprijinul românilor cu venituri mici și medii. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă pe care PSD a susținut-o astăzi.

”Propunerea venită din partea Partidului Social Democrat este una foarte clară, și anume: pentru bugetul anului 2026, consumatorii care au venituri sub 2.500 de lei să beneficieze, în cazul gazelor naturale, de o bonificație de 100 de lei lunar în sezonul rece, care începe la 1 octombrie și se termină la 31 martie. În acest caz vorbim despre iarna care începe în 2026 și se termină în 2027, iar în cazul energiei electrice să continue schema de sprijin pentru consumatorii care, de asemenea, au venituri nete de până la 2.500 de lei, în valoare de 50 de lei la factură, în perioada cuprinsă între 31 martie 2026 și 31 martie 2027”, a declarat Ivan.

Ministrul Energiei: ”Ne pasă de oamenii cu venituri mici și medii”

Ministrul energiei a anunțat că aproximativ 3.7 milioane de consumatori vor beneficia de aceaste măsuri în cazul energiei electrice și 1,7 milioane de beneficiari în cazul gazelor naturale.

În total vorbim despre aproximativ 2,1 milioane de locuri de consum pentru energia electrică, ceea ce înseamnă circa 3,7 milioane de beneficiari, iar în cazul gazelor naturale vorbim despre 1 milion de puncte de consum, adică 1,7 milioane de beneficiari.

Este o măsură propusă de Partidul Social Democrat, care vine să îi sprijine pe românii cu cele mai mici venituri, afectați în cursul anului trecut de eliminarea plafonului la energia electrică. Pentru că nouă ne pasă de oameni, ne pasă de oamenii cu venituri mici și medii, venim cu această schemă de sprijin pentru plata facturilor la energia electrică și la gaze naturale”, a declarat Bogdan Ivan.

