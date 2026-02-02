Prima pagină » Știri externe » Ploaie cu iguane în sudul Floridei. Reptilele cad din copaci în timpul valului de frig 

02 feb. 2026, 17:27, Știri externe
Temperaturile scăzute din Florida au făcut ca numeroase iguane să cadă din copaci. Ele își pierd aderența și îngheață, iar serviciul național de meteorologie a avertizat localnicii asupra fenomenului, care nu este o premieră în acea regiune. Deși par lipsite de viață, iguanele nu sunt moarte ci își revin. 

Jessica Kilgore, de la Iguana Solutions, a spus că a strâns iguane în valoare de sute de lire sterline.

„Ultima dată când a înghețat așa, am găsit majoritatea iguanelor mele înghețate lângă plajă”, a declarat ea pentru Local 10 News din Hollywood. „Cred că aerul care vine din apa rece este și mai rău pentru ele, iar vântul este mai puternic acolo, așa că le doboară din copaci.” 

Ea a explicat că iguanele sunt o specie invazivă. „Nu avem voie să mutăm aceste animale. Unii oameni încearcă să le încălzească și apoi să le lase să plece”, a spus Kilgore. „Dacă faci asta pe proprietatea ta, este alegerea ta.” 

Iguanele verzi nu sunt originare din Florida, iar reacția lor la un front rece în sudul Floridei o dovedește – când temperaturile scad până la 10 și 15 grade Celsius, are loc o furtună cu reptile. 

Când iguanele cad din cauza frigului, riscă să moară dacă nu se pot încălzi. Dar, de cele mai multe ori, pericolul mai mare este intervenția umană. Trecătorii bine intenționați ridică uneori reptilele nemișcate, presupunând că sunt moarte sau au nevoie de ajutor. 

