PSD a votat trei măsuri majore la Vila Lac. Grindeanu: „România nu își mai permite tot felul de experimente”

Partidul Social Democrat a decis, duminică, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național desfășurate la Vila Lac, susținerea adoptării în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri destinate pensionarilor și altor categorii vulnerabile afectate de creșterea costului vieții.

Social-democrații transmit că „adoptarea imediată a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă”.

Eliminarea CASS pentru mame și beneficiarii de venit minim

Una dintre deciziile centrale vizează eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mai multe categorii de persoane. Astfel, PSD propune eliminarea CASS pentru indemnizația lunară de creștere a copilului, măsură care ar urma să se aplice unui număr de aproximativ 147.500 de beneficiari și să genereze un impact bugetar de peste 518 milioane de lei pentru nouă luni.

De asemenea, contribuția CASS ar urma să fie eliminată și pentru beneficiarii venitului minim de incluziune, atât în cazul ajutorului de incluziune, care vizează aproximativ 236.000 de persoane, cât și pentru ajutorul destinat familiilor cu copii, unde sunt estimate circa 125.000 de beneficiari.

Impactul bugetar cumulat al acestor măsuri depășește 670 de milioane de lei, pentru un total de aproximativ 508.500 de persoane.

Sprijin suplimentar pentru copii și plăți unice pentru pensionari

Un alt set important de măsuri este dedicat copiilor din familii vulnerabile. PSD propune majorarea cuantumurilor ajutorului pentru familia cu copii, acordat în baza Legii 198/2016, în special pentru familiile cu doi sau mai mulți copii aflați sub pragul de venit. Impactul bugetar estimat este de 150 de milioane de lei.

Pentru copiii de grădiniță din familii vulnerabile, sprijinul acordat în baza Legii 248/2015 ar urma să crească de la 133 de lei la 198 de lei pe copil, cu un impact bugetar suplimentar de 70 de milioane de lei. În cazul copiilor cu handicap, PSD propune majorarea indemnizațiilor lunare, în condițiile în care execuția bugetară pentru 2025 a fost de aproximativ 317 milioane de lei, impactul estimat fiind de 100 de milioane de lei. În total, pachetul destinat copiilor din familii vulnerabile ar presupune un efort bugetar de aproximativ 320 de milioane de lei.

A treia componentă a deciziilor adoptate vizează acordarea unor plăți unice pentru pensionari. Pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei ar urma să primească un sprijin de 1.000 de lei, acordat în două tranșe egale, în aprilie și decembrie. Măsura ar viza aproximativ 1,24 milioane de persoane, cu un cost total de 1,24 miliarde de lei.

Pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei este prevăzut un sprijin de 800 de lei, tot în două tranșe, pentru peste 621.000 de beneficiari, cu un impact bugetar de 497 de milioane de lei. Pensionarii cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei ar urma să primească 600 de lei, în două tranșe, măsura vizând aproximativ un milion de persoane și un cost de 612 milioane de lei.

În total, aceste măsuri ar urma să ajungă la aproximativ 2,8 milioane de pensionari, cu un impact bugetar cumulat de circa 2,35 miliarde de lei.

”Prioritatea absolută a acestui moment este costul vieții și nivelul de trai al românilor. Adoptarea pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru pensionari, familii cu venituri mici și pentru celelalte categorii vulnerabile, nu poate fi blocată de discuții sterile despre funcții sau scenarii politice care generează instabilitate. Îi avertizez pe toți cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depășită, iar România nu își mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populație și companii”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu.

AUTORUL RECOMANDĂ