Mara Răducanu
17 sept. 2025, 10:56, Actualitate
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a reacționat ferm după răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General, cu privire la trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, fost prezidențiabil. În concret, Rusia a respins acuzațiile privind interferența în alegerile prezidențiale din România, comparând situația cu disputele legate de alegerile din SUA din 2016.

Sorin Grindeanu a precizat, în mesajul postat pe pagina sa de facebook, că interferența Rusiei în alegerile din 2024, din România, este un caz-școală, recunoscând că amenințarea nu a dispărut total.

Rusia neagă interferența în alegerile din România și amintește de situația din SUA, din 2016

„Nu. Acestea nu corespund realității. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de interferență în alegeri, tentative de destabilizare etc. Apoi ei înșiși au recunoscut că nu a fost așa. Același lucru este valabil și pentru România”, a declarat Dmitri Peskov, pentru RBC, citat de Știri pe Surse.

Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre care se numără Călin Georgescu și Horațiu Potra. 

Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat că Rusia ar fi desfășurat, din 2022, o „operațiune hibridă” împotriva țării balcanice, unde patru companii asociate cu Rusia au gestionat boți și conturi false care au cuprins peste 1,3 milioane de oameni. Acest text a fost copiat de pe Ziare.com Rusia respinge acuzațiile de implicare în alegerile din România, în favoarea lui Călin Georgescu.

„Un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc”

Sorin Grindeanu a precizat că răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General într-o notă cunoscută de de manipulare și de negare a dovezilor evidente, privind implicarea Rusiei în tentativa de modificare a rezultatului alegerilor din România.

„Negarea repetată nu schimbă realitatea consemnată în rapoarte oficiale și acte de urmărire penală. Interferența rusă este documentată; în România, instituțiile își fac treaba și vor prezenta probele în fața judecătorilor.

Aceasta este, de fapt, dovada clară că lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat ieri odată cu trimiterea în judecată a acestui dosar. Instituțiile statului – unele vizibile, altele mai puțin vizibile – au lucrat împreună pentru a dezvălui un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc și orientat direct spre destabilizarea societății și influențarea alegerilor.”

Și vor mai fi alegeri, iar asta înseamnă că amenințarea nu a dispărut

Președintele PSD mărturisește că România trebuie să continue să demonstreze prin fapte că are anticorpii democratici necesari, pentru a transmite semnalele necesare pentru a bloca astfel de situații, despre care susține că vor mai exista. 

„România a fost ținta principală a unor campanii hibride masive, cu scopul de a influența alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, dar și de a destabiliza mai larg ordinea publică și instituțiile statului. Și vor mai fi alegeri. Iar asta înseamnă că amenințarea nu a dispărut. Este, de fapt, un caz-școală. Un exemplu de coordonare și reacție instituțională din care multe state europene vor avea de învățat.

România trebuie să continue să demonstreze prin fapte că are anticorpii democratici necesari și să transmită un semnal clar că nu are nimic de învățat din ”înțelepciunea rusească.” Democrația în România nu este pasivă: se apără, se adaptează și răspunde ferm atunci când este atacată”, a conchis Sorin Grindeanu.

Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat

Reamintim că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat, în data de 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe.

Este vorba de dosarul deschis de procurorii Parchetului General, după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic în timp ce veneau înspre București.

  • Călin Georgescu este acuzat de complicititate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false. 
  • Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor , orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.
  • În același dosar au fost trimiși în judecată și Dorian Potra și Alexandru-Cosmin Potra, dar și alți 20 de mercenari. Totodată, în același dosar a mai fost trimis în judecată Eugen Sechilă, unul dintre apropiații lui Georgescu cu viziuni legionare, potrivit surselor judiciare.

